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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد حماقى يتألق بأجمل أغانيه فى حفل دبي.. صور

حماقى من الحفي
حماقى من الحفي

أحيا  المطرب محمد حماقي مساء السبت حفلا غنائيا بدبي، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، وسط حضور عدد كبير من جمهوره هناك.

وقدم محمد حماقي خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، بالإضافة إلى أغنية قلبي حبك جدا التى طرحها مؤخرا. 

وقدم حماقى على المسرح العديد من أغانيه وسط تفاعل الجمهور ومنها أغنية أحلى حاجة فيكي وياستار وزيها مين وحاجة مستخبية وقلبي حبك جدا وواحدة واحدة وأجمل يوم وقدام الناس.
 


تفاصيل برنامج حماقى الجديد

 

وأعلن المطرب محمد حماقي عن استعداده لتقديم برنامج جديد  يتحدث فيه عن الجانب الخفى عن الجمهور وكواليس حفلاته وأعماله الفنية قبل تنفيذها مع الإعلامي ممدوح موسى.

 

 وقال محمد حماقي فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بعد حفله بالسعودية أنه يستعد الآن لتقديم برنامج جديد مع الإعلامي ممدوح موسى، مؤكدا أنه يستعرض من خلاله كواليس حفلاته الغنائية وتنفيذ الألبومات، مشيرا أن الجمهور لا يرى كواليس الأعمال الفنية فهناك الكثير من المجهود والتحضيرات التى لابد أن يعلمها الجمهور ويعلم مدي المجهود المبذول من قبل حماقي نفسه وفريق عمله لظهور أى أغنية للنور.

 

 وتابع حماقي أنه كان يقوم بالتحضير لهذا البرنامج منذ مايقرب من 5 سنوات بعدسة ممدوح موسى، مؤكدا أن موسى لديه رؤية فنية مختلفة، ولا يتبقى فى البرنامج سوى جلسة أو أثنين فقط ويتم عرضه فورا.

 

حفل حماقى فى السعودية

 

وأحيا  مؤخرا المطرب محمد حماقي حفلا غنائيا ضخما وسط حضور الآلاف من جمهوره ضمن فعاليات موسم الرياض. وحرص عدد من أصدقاء محمد حماقي من الشعراء والملحنين على التواجد فى الحفل وتدعيمه من خلال حضورهم الحفل والتقاط الصور التذكارية معه قبل صعوده على المسرح ومنهم تامر حسين وخالد تاج الدين وعزيز الشافعي.

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