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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كيف تفاعل نجوم الفن مع مباراة نهائي كأس العالم بين فرنسا والارجنتين

الارجنتين
الارجنتين

شهد، إستاد لوسيل بقطر أمس مباراة نارية بين الارجنتين وفرنسا بنهائي كأس العالم ٢٠٢٢، والتي انتهت بفوز الارجنتين بركلات الترجيح، وحرص عدد كبير من النجوم على متابعة المبارة والتفاعل معها، نستعرض أبرزهم من خلال التقرير التالي:

أحمد العوضي

علق الفنان أحمد العوضي، على تتويج الأرجنتين ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، بعد الفوز بركلات الترجيح على فرنسا بنتيجة 4/2 ، ونشر صورة ليونيل ميسي عبر حسابة بموقع إنستجرام. 

وكتب أحمد العوضي: "ميسي هو الكوماندا أرجنتييييينا".

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محمد حماقي

حرص الفنان محمد حماقي، على الاحتفال بفوز الارجنتين على فرنسا في مباراة نهائي كأس العالم.

وكتب محمد حماقي، من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”: “ من مارادونا 1986 لميسي 2022 .. ٣٦ سنه تشجيع كوره للارچنتين اظن كده كفايه خلاص احلى ختام لتشجيعي للكوره مبرووووووك لكل الناس اللي بتحب الارچنتين زيي”.

صلاح عبد الله

أكد الفنان صلاح عبدالله، أنه تعاطف مع كريستيانو رونالو بعد بكاءه بسبب خسارته في كأس العالم، مشيرا إلى إن ميسي لاعب عظيم.

 

وقال صلاح عبد الله، في مداخلة هاتفية في برنامج مساء مع قصواء على قناة cbc: بكيت لبكاء رونالدو عند هزيمته والنجم ليونيل ميسي لاعب محترف للغاية وصنع إنجازات غير طبيعية مع الفرق كرة القدم التي لعب معها، كما صنع لمنتخب بلاده إنجازات كثيرة عدا إنجاز واحد وهو الحصول على كأس العالم فكان حلمه، وهو ما حققه اليوم".

لطيفة

احتفلت الفنانة لطيفة، بالعيد الوطني لدولة قطر، بمنشور شاركته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “في اخر زيارة ليا لقطر، كنت مبهورة بهذا التطور وهذا الانجاز، مبروك عليكوا كل هذه الانجازات ومبروك عليكوا العيد الوطني ونجاح كأس العالم بامتياز فخورين بقطر”.

استاد لوسيل الأرجنتين العوضي أحمد العوضى محمد حماقي صلاح عبد الله

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