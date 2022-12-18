عز العرب.. أول تعليق من ويجز بعد الغناء في ختام كأس العالم

في أول تعليق له بعد غنائه بين شوطي نهائي كأس العالم ، نشر مطرب الراب ويجز عبر صفحته على فيس بوك صورة له من ملعب المباراة .

وكتب ويجز على الصورة "من هنا إلى هنا" ، حيث ظهر في الصورة قبل دخوله الي الملعب وغناء أغنية عز العرب.

مصطفى كامل و ويجز:

نفى الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، وجود توجه لدى النقابة لتوقيع عقوبة على مغني الراب ويجز فور عودته إلى مصر، وبعد غنائه في نهائي كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقال “كامل”، في تصريحات متلفز ببرنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة دندراوي، إن "موقف النقابة واضح وصريح، وأعلنته مرارا، أنا ومجلس الإدارة، كلنا نعلن دعمنا وترحيبنا وتهنئتنا لأي إنسان أو فنان يمثل مصر في الخارج، وهذا شرف كبير لنا وله كل الدعم والمحبة والتقدير".

وأضاف نقيب المهن الموسيقية، "كل ما طرح عبر وسائل الإعلام مهاترات أدخلت النقابة في بيانات لم تصدرها عارية تماما من الصحة".

وردا على سؤال هل سيتعرض ويجز لعقوبة بعد عودته إلى مصر؟ قال: "أبدا، يرجع سالما غانما لبلده، ويحضر إلى نقابته وأي شأن داخلي لنا معه سنحله داخل بيتنا الفني مع ابننا.

وتابع: "ويجز لا ينتمي لشعبة الراب في النقابة بعد إلغاء التصريحات حسب القرارات الأخيرة، ولما يرجع يوقع على كافة الإقرارات والتعهدات التي وقع عليها أعضاء شعبة الراب، وأهلا به في بلده".

نهائي كأس العالم

ظهر مطرب الراب المصري ويجز، في فقرة غنائية بين شوطي نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا والتي انتهت نتيجة الشوط الأول بتقدم التانجو بهدفين نظيفين.

وغنى ويجز أغنية عز العرب والتي كان قد تم طرحها منذ أيام على السوشيال ميديا ولقيت تفاعلا كبيرا .

مدير أعمال ويجز: فقرته 3 دقائق ونصف بين شوطي نهائي كأس العالم

كشف عاصم جاد مدير أعمال المطرب ويجز، عن أن ويجز سيغني بين الشوطين في نهائي كأس العالم قطر 2022 وهذه أول مشاركة لمطرب مصري في كأس العالم.

وأضاف جاد خلال مداخلة هاتفية على قناة “ ten " اليوم الأحد , أن ويجز لديه مكانة مختلفة عن المطربين المشاركين في الافتتاح، وباقي المطربين سيشاركون في افتتاح المباراة المجمع.

ونفي عاصم جاد وجود اي مشاكل بين نقابة الموسيقيين و ويجز، مشيرا إلى أن جميع ما قيل عار تماما من الصحة.

وأضاف أن فقرة ويجز ستكون من 3 دقائق ونصف، وهي وقت الاغنية الجديد وأن الأغنية من كلمات وألحانه .

نشر المطرب ويجز عدد من الفيديوهات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى أثناء تواجده بملعب لوسيل فى قطر لتقديم حفله فى نهائى كاس العالم.

مدير أعمال ويجز: فقرته 3 دقائق ونصف بين شوطي نهائي كأس العالم

كشف عاصم جاد مدير أعمال المطرب ويجز، عن أن ويجز سيغني بين الشوطين في نهائي كأس العالم قطر 2022 وهذه أول مشاركة لمطرب مصري في كأس العالم.

وأضاف جاد خلال مداخلة هاتفية على قناة “ ten " اليوم الأحد , أن ويجز لديه مكانة مختلفة عن المطربين المشاركين في الافتتاح، وباقي المطربين سيشاركون في افتتاح المباراة المجمع.

ونفي عاصم جاد وجود أي مشاكل بين نقابة الموسيقيين و ويجز، مشيرا إلى أن جميع ما قيل عار تماما من الصحة.

وأضاف أن فقرة ويجز ستكون من 3 دقائق ونصف، وهي وقت الاغنية الجديد وأن الأغنية من كلمات وألحانه .

نشر المطرب ويجز عدد من الفيديوهات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى أثناء تواجده بملعب لوسيل فى قطر لتقديم حفله فى نهائى كاس العالم.