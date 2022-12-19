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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين تعلن الأسعار المقررة لكل أنواع الأرز المصري.. تفاصيل

الأرز المصري
الأرز المصري

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن هناك إجراءات تتخذ لتوفير الأرز فى جميع أنحاء الجمهورية ويكون متداولا لجميع المواطنين بالسعر العادل.

وأضاف "خليل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أن وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر إجتماع مع المديريات لتوافر الأرز للمواطن المصري بالسعر العادل وتوافره على مدار الـ27 محافظة على مستوي الجمهورية، موضحا أن وزير التموين أمر بحرية نقل الأرز الأبيض بجميع المحافظات بدون تصاريح، مع الإتخاذ فى الأعتبار كافة القرارات المنظمة للأسعار طبقا للقرارات فى هذا الشأن.

وأشار إلى أن الأرز الأبيض سيتداول بالمحافظة بدون تصريح، معقبا: “ولكن الإلتزام بالسعر اللي هو 12 و15 جنيه والأرز الفاخر بـ18 جنيه، ومد الحصاد إلى 15 يناير”.

 

المهندس عبد المنعم خليل توفير الأرز التجارة الداخلية وزارة التموين توافر الأرز

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