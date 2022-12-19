تعرف على المعدلات التنفيذية لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف الخاص بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ،حيث جاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم بحضور عدد مديري عدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

هذا وقد اطلعت "المحافظ "على آخر المستجدات ببنود الخطة وأيضا عرض موقف الاعتمادات والمصروفات للاستفادة من المبالغ المرصودة.

وفى سياق متصل، ناقشت "المحافظ" آليات استكمال الأعمال المدرجة بالخطة وفقا للجداول الزمنية المحددة ،وتنفيذ مشروعات بقطاعات مختلفة، حيث وجهت " محافظ دمياط "بدفع عجلة العمل بتلك المنظومة لتحقيق الهدف الاساسى من ملامح ومحاور الخطة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة ورفع كفاءة الطرق.