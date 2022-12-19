تعرف على استعدادات دمياط لمواجهة الأمطار والسيول

اعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فى تصريح لها اليوم، عن إتمام كافة الاستعدادات الخاصة بمواجهة موجات الطقس السئ وسقوط الأمطار خاصة مع احتمالية تعرض البلاد خلال الايام المقبله لموجه من الامطار .

ونوهت إلى أن المحافظة قد عقدت عدة اجتماعات تنسيقية مع كافة الأجهزة المعنية، لوضع خطة محددة، لمواجهة النوات المحتمل حدوثها خلال الايام المقبلة، إذ تضمنت تلك الخطة كافة الأعمال المقرر تنفيذها مسبقاً و كذا وضع محاور لتلافى جميع السلبيات ووضع إجراءات احترازية استعدادا لفصل الشتاء.

وأشارت محافظ دمياط الى أنه تم التأكد من جاهزية كافة معدات الكسح و سيارت شفط المياه التابعة للوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والطاقة الاستيعابية لمحطات الرفع والمعالجة، فضلاً عن إتمام عمليات تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار، وعقد غرف عمليات على مدار الساعة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة..

وأضافت محافظ دمياط أنه تم توجيه الوحدات المحلية و قطاع الكهرباء بمراجعة جميع أعمدة الإنارة و أكشاك الكهرباء بكافة المناطق لتجنب حوادث الصعق الكهربائي، مشيرة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات و هيئة الأسعاف و التأكد من توافر مستلزمات مجابهة الأزمات والكوارث.

كما أوضحت الدكتورة منال عوض أن المحافظة قد اتبعت استراتيجية جديدة لإعادة استخدام كشط الطبقة الاسفلتية الناتجة من عمليات تطوير عدد من المناطق لتمهيد و تسوية الطرق الترابية ببعض القرى، للحد من تجمع مياه.

وكذلك توفير المولدات ، كما وجه المحافظ أيضا بمنع الإجازات بالنسبه للمسؤولين ومديري الادارات منعا باتا خلال تلك المدة منعا لحدوث أى مشاكل ورفع حالة الطوارىء على مدار اليوم.



