مقتل تاجر طعنا عقب مشادة كلامية مع أحد الأشخاص بطنطا

لفظ تاجر أنفاسه الأخيرة ، متأثراً بإصابته بطعنة نافذة في القلب باستخدام سلاح أبيض، على يد أحد الأشخاص بعد نشوب مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة بطنطا بسبب خلافات بينهما، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مستشفى المنشاوي العام بطنطا، بوصول شاب في العقد الثالث من العمر، مصابا بجرح نافذ في القلب، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته، وعلى الفور انتقل رئيس مباحث قسم ثان طنطا، وقوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين مقتل شاب يدعى "مجدي.ا" في العقد الثالث من العمر بطعنة نافذة في القلب على يد أحد الأشخاص بسبب خلافات بينهما عقب نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها الطرفان على بعضهما، وفر المتهم هاربا.

وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، بسرعة إجراء التحريات وضبط المتهم، واستدعاء الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لمعرفة سبب الوفاة.