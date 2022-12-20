إعلامي: فيريرا يتحفظ على ضم ظهير فيوتشر للزمالك

أكد الإعلامي محمد فاروق أن مسئولي الزمالك تلقوا خلال الساعات القليلة الماضية ترشيحات من وكلاء لاعبين بالتعاقد مع طارق طه ظهير أيسر فيوتشر في الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" طالب الجهاز الفني للزمالك بقيادة جوسفالدو فيريرا تدعيم مركز الظهير الأيسر وتوفير بديل لأحمد فتوح في ظل إصابات محمد عبد الشافي المتكررة، إلى جانب عدم قناعة المدرب البرتغالي بـ عبد الله جمعة في مركز الظهير الأيسر".

وتابع: "عرض مسؤولو الزمالك طارق طه على "فيريرا" الذي أبدى تحفظه على حسم الصفقة في الفترة الحالية نظرا لمشاركة اللاعب مع فريقه في بطولة الكونفدرالية مما يعني أنه لن يتواجد مع الأبيض في دوري الأبطال الإفريقي في حالة إتمام التعاقد معه".