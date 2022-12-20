الزنجبيل.. أضفه إلى نظامك الغذائي وتمتع بفوائد عديدة

يجهل الكثير من الأشخاص تناول الزنجبيل وخاصة لى فصل الشتاء، لذلك نكشف عن فوائد تناول الزنجبيل وإضافته لنظامك الغذائي.



فوائد الزنجبيل التي يجب أن تعرفها



1. الزنجبيل يساعد على الهضم



يحتوي الزنجبيل على جينجيرول وهو مادة طبيعية، كما أنه يستخدم من قبل العديد من الناس لتحسين عملية الهضم بشكل عام.



2. الزنجبيل يساعد فى علاج البرد والسعال والانفلونزا



بمجرد أن يبدأ فصل الشتاء ، كثيرًا ما نسمع شخصًا يعطس أو يسعل. قال ماثور إن هذا بسبب زيادة خطر الإصابة بالبرد والإنفلونزا خلال فصل الشتاء. يستخدم الزنجبيل كعلاج طبيعي لنزلات البرد والانفلونزا منذ فترة طويلة.



3. الزنجبيل يخفف من آلام المفاصل



الزنجبيل مضاد للالتهابات ، مما يعني أنه يساعد في تقليل التورم. قد يكون مفيدًا في علاج أعراض التهاب المفاصل.



طرق تضمين الزنجبيل في نظامك الغذائي



سواء كانت مشاكل الهضم أو السعال أو آلام المفاصل ، يبدو أن الزنجبيل هو الحل لجميع هذه المشاكل.



1. أضف الزنجبيل المبشور أو المفروم إلى الشاي

افعل ذلك بشكل يومي حتى يساعدك على الحفاظ على الدفء.



2. يمكنك إضافة الزنجبيل في العصير الخاص بك أو تناول عصير الزنجبيل سيساعدك في تنظيف أمعائك



3.مربى الزنجبيل

تعتبر خيارا أكثر صحة مقارنة بالأطعمة السكرية الأخرى، كما يمكن تجفيف الزنجبيل واستخدامه كأستحلاب.