عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الزنجبيل.. أضفه إلى نظامك الغذائي وتمتع بفوائد عديدة

الزنجبيل
الزنجبيل

يجهل الكثير من الأشخاص تناول الزنجبيل وخاصة لى فصل الشتاء، لذلك نكشف عن فوائد تناول الزنجبيل وإضافته لنظامك الغذائي.

بديل جلسات الغسيل .. طبيب يكشف طريقة لعلاج الفشل الكلوي

بأقل التكاليف.. طريقة عمل التورتة في المنزل


فوائد الزنجبيل التي يجب أن تعرفها


1. الزنجبيل يساعد على الهضم 
 

يحتوي الزنجبيل على جينجيرول وهو مادة طبيعية، كما أنه يستخدم من قبل العديد من الناس لتحسين عملية الهضم بشكل عام.

2. الزنجبيل يساعد فى علاج البرد والسعال والانفلونزا


بمجرد أن يبدأ فصل الشتاء ، كثيرًا ما نسمع شخصًا يعطس أو يسعل. قال ماثور إن هذا بسبب زيادة خطر الإصابة بالبرد والإنفلونزا خلال فصل الشتاء. يستخدم الزنجبيل كعلاج طبيعي لنزلات البرد والانفلونزا منذ فترة طويلة.

3. الزنجبيل يخفف من آلام المفاصل

الزنجبيل مضاد للالتهابات ، مما يعني أنه يساعد في تقليل التورم. قد يكون مفيدًا في علاج أعراض التهاب المفاصل.
 

طرق تضمين الزنجبيل في نظامك الغذائي


سواء كانت مشاكل الهضم أو السعال أو آلام المفاصل ، يبدو أن الزنجبيل هو الحل لجميع هذه المشاكل.

1. أضف الزنجبيل المبشور أو المفروم إلى الشاي
افعل ذلك بشكل يومي حتى يساعدك على الحفاظ على الدفء.

2. يمكنك إضافة الزنجبيل في العصير الخاص بك أو تناول عصير الزنجبيل سيساعدك في تنظيف أمعائك

3.مربى الزنجبيل

تعتبر خيارا أكثر صحة مقارنة بالأطعمة السكرية الأخرى، كما يمكن تجفيف الزنجبيل واستخدامه كأستحلاب.

ألتهاب المفاصل فوائد الزنجبيل مشاكل الهضم عملية الأنفلونزا نزلات البرد الفشل الكلوي علاج طبيعى طريقة عمل الام المفاصل انفلونزا نظامك الغذائي علاج الفشل الكلوي مضاد للالتهابات نزلات البرد والإنفلونزا فوائد تناول الزنجبيل البرد والسعال الزنجبيل المبشور البرد والإنفلونزا تناول الزنجبيل ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه مرة واحدة| تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط تاريخي.. تراجع سعر جرام الذهب في مصر عيار 21

أصحاب المزارع يلجأون لوضع النعناع والقرفة على علف الدواجن.. تفاصيل

بعد مقتل مشرفة عمال بورسعيد.. نقيب المحامين: طالبنا بتعديلات للقانون حتى لا يفلت الجناة

توقف عن تناوله فورا.. تحذير من تكوين مواد مسرطنة على لسان العصفور

بيتزا ليونيل ميسي على شواطئ الغردقة بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم.. شاهد

إعجاز علمي.. ولادة طفلة بداء الشمع في المحلة

البنك المركزي يتدخل لإنقاذ سوق الذهب.. مفاجأة بشأن الأسعار

موضوعات متعلقة

5 طرق طبيعية لـ علاج الحموضة

من غير مكملات.. نوع من الطعام يعالج التهاب المفاصل

عشبة تخلصك من ألم الغضروف والمفاصل|تعرف عليها

مش الأخضر.. نوع من الشاي ينقص وزنك بشكل غير متوقع

ترشيحاتنا

آخر ساعة قبل الفجر.. النبي أوصى بالاستغفار فيها لـ29 سببا يغفله كثيرون

على دراجة.. زوجان يدوران حول الكرة الأرضية في 180 يومًا

حسام موافي يكشف علاجا مجانيا لتأخر الطفل في الكلام: مجرب والعلم يثبته

إصابة 13 مجندا بانقلاب سيارة أمن مركزي أعلى المحور.. القصة الكاملة |صور

استقبال حافل لمنتخب فرنسا من الجماهير.. والحزن يخيم على مبابي| صور

سر تحفظ كولر على ضم نجم الاتحاد السكندري للأهلي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة ظهور جن أمام زوجين في حديقة بريطانية |فيديو

شاهد.. لحظة تثبيت صور ميسي تحت بحر العرب |فيديو

الفلكلور الصعيدي يعانق ساحة أبوالحجاج بالأقصر.. صور

قبل فوات الأوان.. تحركات إنجليزية لضم لاعب الأرسنال المصري لمنتخب الأسود الثلاثة

فيديو

مركز زراعة أعضاء.. إنشاء مدينة النيل الطبية بسعة 1267 سرير

حي الخونة يثير الجدل بعد فوز التانجو بكأس العالم 2022

سخرت من دموعه .. لعنة كريستيانو رونالدو تصيب طفلة مغربية وأمها تستغيث "فيديوجراف"

عندها 25 سنة.. عروس تودع الحياة قبل زفافها بأيام| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ