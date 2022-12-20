برلماني يطالب الحكومة بإيجاد حلول جذرية لأزمة الباعة الجائلين بمختلف المحافظات

طالب النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من الحكومة الإسراع فى إيجاد حلول عاجلة وسريعة لأزمة الباعة الجائلين داخل جميع المحافظات والمراكز والمدن والأحياء على مستوى جميع المحافظات مشيراً إلى أنه كان يرى هذه الظاهرة الخطيرة بمختلف الشوارع بمحافظتي القاهرة والجيزة ولكن للأسف الشديد استشرت على مستوى الجمهورية .

وقال " شمس الدين " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إننا لسنا ضد عمل هؤلاء المصريين الشرفاء الذين يبحثون عن لقمة العيش الحلال ولكن الحكومة مسئولة عن توفير أماكن بديلة تكون حضارية لنقل جميع الباعة الجائلين إليها معلناً رفضه وبشكل قاطع باتخاذ أى اجراءات ضد الباعة الجائلين تتسبب فى قطع أرزاقهم خاصة أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين يستفيدون من شراء احتياجاتهم وملابسهم من الباعة الجائلين داخل هذه المناطق والميادين نظراً لأن اسعارها تتناسب مع دخولهم البسيطة .

وقال النائب السيد شمس الدين إن الواقع يؤكد أن الباعة الجائلين يقدمون خدمة مطلوبة لقطاع كبير من المواطنين والدليل على ذلك الاقبال الكبير من المواطنين على شراء احتياجاتهم خاصة من الملابس من الباعة الجائلين ويمكن أن يكون هناك حل بديل ودائم وآدمي يراعي ظروف كل الأطراف بوجودهم في مكان محترم وظروف المشترين الذين يرغبوا في هذه النوعية من السلع والملابس وهو حقهم لظروفهم الخاصة والذي يجب المساهمة والمساعدة في توفيره لهذه الطبقة الكادحة التي تحتاج هذه النوعية من الملابس فيجب الا نحرمهم منها .

وقال النائب السيد شمس الدين إن حل هذه الازمة التى ادت الى التكدس الكبير خاصة داخل الميادين والشوارع الكبرى داخل عواصم المحافظات يقع على عاتق المحافظين مطالباً من جميع المحافظين على مستوى الجمهورية سرعة التدخل للحد من هذه الازمة .