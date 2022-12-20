عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جريئة لـ لاميتا فرنجية قبل الكريمساس.. صور

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها بتطبيق انستجرام .

وظهرت لاميتا فرنجية بإطلالة مثيرة عكست أنوثتها وقوامها الممشوق.

وارتدت فستانا قصيرا، مكشوفا، باللون النبيتى  أثناء . 

وتحرص لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

أعمال لاميتا فرنجية 

وشاركت لاميتا فرنجية فى أعمال عديدة منها فيلم عمر وسلمى 3 مع تامر حسنى، ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

 وابتعدت لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.

أعمال لاميتا فرنجية إطلالات لاميتا فرنجية أحدث أعمال لاميتا فرنجية أعمال لاميتا فرنجية السينمائية أخبار الفنانة لاميتا فرنجيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه مرة واحدة| تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انتهى زمن التعويم.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

لا إعدام ولا مؤبد.. مفاجأة في عقوبة عشيق فتاة بورسعيد قاتلة أمها

أقل من 2000.. انخفاض في أسعار الذهب| وعيار 21 يفقد 25 جنيها

ماس كهربائي يلتهم شقة مطربة شهيرة.. تفاصيل

مفاجأة وبتوصية انفانتينو.. إقامة كأس العالم كل 3 سنوات

الراحة جاية في يناير.. 9 إجازات رسمية وبعدها نص السنة|بشرى للطلاب والموظفين

تنخفض 30 جنيها.. أسعار اللحوم البلدي بالأسواق ومنافذ الزراعة

ترشيحاتنا

رئيس مجلس وزراء الكويت: نرغب فى ترسيم الحدود البحرية مع العراق

التعليم تعقد تدريبات لموجهي المواد التعليمية على أساليب وفنيات صياغة الأسئلة

موقف كهربا النهائي من المشاركة في المونديال مع الأهلي وكواليس جلسة الخطيب

تراجع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات

عبود على الحدود والنوم في العسل.. أبرز أعمال الفنان الراحل كمال سليمان

وزير خارجية السعودية: المملكة تقف جنبا إلى جنب مع العراق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من الزيوت يخلصك من ألم المفاصل بدون أدوية

إطلالة جريئة لـ لاميتا فرنجية قبل الكريمساس.. صور

دواء شائع لخفض الكوليسترول يتسبب في الإصابة بهشاشة العظام

حسن الرداد يحتفل في صدى البلد بنجاح فيلمه تحت تهديد السلاح

فيديو

وفاء رغم الفراق.. أزواج وزوجات الفنانين لم يتجاوزا أحزانهم بعد رحيلهم

انخفاض درجات الحرارة.. استعدوا لبرد شديد مع بداية الشتاء

بفارق 270 جنيها .. الذهب يتراجع بقوة وثبات الدولار

تعرف على سر انفعال رضوى الشربيني بسبب طلاق غادة عبدالرازق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ