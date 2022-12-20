"الزراعيين" تكشف أهداف تشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي

ناشد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، بضرورة تشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي فى مصر وذلك لوضع سياسات للمحاصيل ودراسة الأسواق عالميا ومحليا واحتياجات المواطنين وبالتالى توفر ما نحتاجه من محاصيل.

وأضاف "خليفة " خلال تصريحات لـ "صدى البلد " ، أن الهدف الرئيسي من المجلس هو وضع سياسات تسعيرية متوازنة بحيث يربح المزارعون وتوفير السلع بأسعار مناسبة أمام المواطنين، وذلك بعد دراسة عميقة للسوق وتحديد الأسعار بما يتماشى مع المتغيرات الجديدة لأي سلعة.

وأضاف :" تحفيز المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية هام جدا وذلك للحفاظ على الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية "، مشيدا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع سعر مناسب لتوريد القمح .

وأكد نقيب الزراعيين أن من أهم أهداف المجلس الأعلى للأمن الغذائي أيضا تحديد مساحات زراعة كل محصول بما يخدم الأمن الغذائي المصري، كما تقوم اللجنة بتحديد سعر السلع بما يتناسب مع السوق العالمي .

وتابع قائلا :" تشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي يخلق حالة من الانضباط فى الأسعار لتحقيق التوازن وفى نفس الوقت التعرف على احتياجات السوق وتلبيتها".