بعد إنجاز المغرب.. ريهام بكير تكشف عن احتياجات منتخب مصر للعودة لمنصات التتويج|فيديو

كشفت ريهام بكير الناقدة الرياضية عن احتياجات المنظومة الكروية المصرية لتطويرها وبناء منتخب قوى ومؤثر على غرار المنتخب المغربي الذي قدم أداء عالمي في مونديال 2022 ، وتحقيق انجاز غير مسبوق كأول منتخب عربي وافريقي بالوصول للمربع الذهبي .

وقالت ريهام بكير خلال استضافتها في برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا على قناة سي بي سي ، أن المنظومة المصرية الكروية بدأت في مشروع كبتيانو المهتم بالمواهب الكروية الصغيرة ، وعلى الأندية الا تبالغ في مطالبها المادية مقابل احتراف لاعبيها في سن صغير.

وأضافت ريهام بكير ، أن الكرة في مصر تحتاج لإدارات قوية باللوائح والقوانين وعدم التعامل مع اي لاعب كأنه أكبر من منتخب مصر ، مثلما يحدث مع لاعبي أسود الأطلس ، إلى جانب أن العقود ذات الرواتب المالية المبالغ فيها للاعبين في مصر تجعلهم يرفضون الاحتراف بمبالغ اقل.

وأشارت الناقدة الرياضية ، بموقع صدى البلد ، أن لاعبي شمال افريقيا يتميزون ان انديتهم تتعاقد معهم بمبالغ متوازنة ، بجانب موافقتهم السريعة على احترافهم مبكرا مما يجعلهم ينضمون لكبرى الاندية الأوروبية بخطوات سريعة.

وشددت على ان فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني حدد مطالبه واحتياجاته من اقامة معسكرات في مواعيد محددة والاتفاق على وديات بمستويات مختلفة قبل الدخول في تصفيات مونديال 2026 .

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد هنأ عبر حسابه الرسمي على تويتر، منتخب المغرب على مشواره في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وخسر منتخب المغرب أمام كرواتيا، بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعت بينهما، ليحصل على المركز الرابع في مونديال قطر.

رسالة الاتحاد الدولي لـ المغرب

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد الدولي قائلاً: “شكرا أسود الأطلس.. إنجاز عربي وأفريقي سيظل ويبقى في التاريخ ولكنها كانت مجرد البداية لإنجاز أكبر قادم”.

وأضاف:"مباراة لم تحمل أفضل الأخبار للجمهور المغربي ، لكنها أدخلت أسود الأطلس التاريخ من أوسع أبوابه: أول فريق إفريقي وعربي يخوض مباراة الترتيب في تاريخ كأس العالم".

واختتم: “رحلتكم أسرت قلوب الملايين في العالم .. ننتظر الأسود في مغامرتهم القادمة قريبا”.