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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريهام بكير تكشف أسلحة الأهلي الهجومية أمام غزل المحلة.. فيديو

ريهام بكير الناقدة
ريهام بكير الناقدة الرياضية

كشفت ريهام بكير الناقدة الرياضية عن رأيها في مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وعن تقييم الفريق تحت قيادته.

وقال ريهام بكير خلال لقاءها في برنامج الحريفة على قناة الأهلي، إن كولر فاجأ الجميع بطريقته الهجومية في المباريات، على الرغم من تفكيره الدفاعي أثناء توليه قيادة بنفيكا، وهو ما دل على ان السويسري استطاع قراءة المارد الأحمر سريعا وتفضيله للطرق الهجومية.

وأضافت ريهام بكير ، أن كولر من الممكن أن يدفع ببيرسي تاو غدا أمام غزل المحلة في مسابقة الدوري خاصة بعد إصابة طاهر محمد طاهر، موضحة أنه يجيد توظيف اللاعبين جيدا، وأكبر دليل على ذلك كريم فؤاد.

وذكرت ريهام بكير، أن كولر استطاع من خلال التدريبات المستمرة أن يوظف كريم فؤاد في مركز الجناح على الرغم من أن مركزه الأساسي ظهير، وجعله من أهم الأسلحة الهجومية للأهلي في المباريات السابقة.

كما أن كولر حرر لاعب خط الوسط الدفاع مثل حمدي فتحي والسولية وجعلهما يتقدمان بقوة في الوسط الهجومي ، لتسجيل الأهداف.

وأردفت الناقدة الرياضية، أن مباراة الغد قوية ومن أهم مباريات الموسم نظرا لأن المحلة يحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط ، ويسعى للعودة إلى الصدارة ، فيما يسعى الأهلي أن يحافظ على الصدارة وانتصاراته المتتالية تحت قيادة مارسيل كولر.

الأهلي يختتم تدريباته

من جانب آخر، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات، اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا للسفر إلى محافظة كفر الشيخ لخوض مباراة فريق غزل المحلة غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري رابطة الأندية المصرية.

وأدى الفريق مرانه الصباحي اليوم، قبل أن يستقل الحافلة عقب انتهاء التدريبات متجها إلى محافظة كفر الشيخ  للمبيت بأحد فنادقها استعدادا لمواجهة فريق غزل المحلة.

وخاض الفريق مرانه صباح اليوم على ملعب التتش، والذي حرص خلاله الجهاز الفني على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق ‏المران للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية.‏

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب ‏الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بعد الفوز على الإسماعيلي وأسوان والداخلية وطلائع الجيش.

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