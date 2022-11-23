مافيا المراهنات.. ريهام بكير تكشف حجم المقامرة في كأس العالم بـ هيا مونديال

كشف برنامج هيا مونديال والذي يتم عرضه عبر موقع صدى البلد الإخباري ملف المراهنات في بطولة كأس العالم بقطر 2022 ، والذي يشهد أكبر حجم مقامرة في تاريخ البطولة بقيمة 160 مليار دولار اي بما يعادل 4 تريليون جنيه مصري ، ويحتل الأمريكيين المركز الأول في حجم المراهنات حيث شارك في المقامرة 21 مليون شخص بنسبة 1.8 مليار دولار.

والجدير بالذكر أن شركات المراهنات في أغلب دول العالم تمارس عملها بشكل قانوني وفقا لكل دولة ، وصناعة كرة القدم هي من أكبر الصناعات التي تشهد حجم مقامرة على مبارياتها خاصة الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا وبالتأكيد البطولات القارية والعالمية

وتحدثت ريهام بكير الناقد الرياضية ومقدمة برنامج هيا مونديال عن توقعات المنتخب الفائز بكأس العالم قطر 2022 واللاعب الذي سيحصل على الحذاء الذهبي من واقع بيانات شركات المراهنات التي حققت أرقاما قياسية في حجم الأموال التي وضعها المقامرون للمراهنة على كأس العالم.

وأشارت ريهام بكير إلى أن كأس العالم قطر 2022 هو الحدث الرياضي الأضخم في التاريخ من حيث حجم المراهنات التي من المتوقع أن تتجاوز حاجز الـ160 مليار دولار بحسب ما قالته مجلة "فوربس الأمريكية".

كما تحدثت ريهام بكير عن حقيقة تأثير أموال المراهنات أو مافيا المراهنات على كرة القدم ونتائجها سواء في كأس العالم أو غيره ، وأبرز المنتخبات المرشحة للقب وهم البرازيل والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا إلى جانب المرشحين للفوز بالحذاء الذهبي للمحفل العالمي الكروي.

وبرنامج "هيّا مونديال" يذاع عبر منصات موقع صدى البلد طوال فترة كأس العالم قطر، ويغطي كافة جوانب المونديال الحدثية والتحليلية والتاريخية، وهذه الحلقة من تقديم الناقدة الرياضية ريهام بكير وإعداد حسام حسن ويوسف سليمان ومونتاج محمود سلطان وجرافيك حسام العادلي