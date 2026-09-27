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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زينب شبل: المتحف المصري الكبير يجسد تنوع المقومات السياحية المصرية

زينب شبل: المتحف المصري الكبير يجسد تنوع المقومات السياحية المصرية
زينب شبل: المتحف المصري الكبير يجسد تنوع المقومات السياحية المصرية
شيماء جمال

قالت زينب شبل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من محيط المتحف المصري الكبير، إن الاحتفال باليوم العالمي للسياحة يسلط الضوء على أهمية السياحة باعتبارها جسرًا للتواصل بين الشعوب ومحركًا للتنمية الاقتصادية ووسيلة مهمة للحفاظ على التراث الإنساني.

وأضافت في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتفال هذا العام يكتسب دلالة خاصة من المتحف المصري الكبير، الذي يجسد ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية متفردة ومتنوعة، تجمع بين عراقة التاريخ وحداثة العرض المتحفي، بما يتيح للزائر رحلة استكشافية عبر آلاف السنين من الحضارة المصرية القديمة.

الذكاء الاصطناعي وإعادة تصميم السياحة

وأوضحت شبل أن الاحتفال باليوم العالمي للسياحة يأتي هذا العام تحت شعار «الأجندة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم السياحة»، في وقت تتزايد فيه أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير وتحسين الخدمات السياحية والارتقاء بتجربة الزائرين.

وأكدت أن مصر لا تقدم للزائر تجربة أو منتجًا سياحيًا واحدًا، وإنما مجموعة متنوعة من التجارب، تشمل الآثار والحضارة المصرية القديمة، والسياحة الشاطئية والترفيهية، والسياحة الدينية والعلاجية، وغيرها من الأنماط السياحية.

زيادة أعداد السائحين والإيرادات

وأشارت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية إلى وجود خطة واستراتيجية تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

وأضافت أن عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال العام الحالي ارتفع، رغم التوترات الإقليمية، بنحو نصف مليون زائر مقارنة بالعام الماضي، بالتزامن مع زيادة إيرادات السياحة بنحو 200 مليون دولار عن العام الماضي أيضًا.

زيادة الطاقة الفندقية

ولفتت شبل إلى زيادة عدد الفنادق الجاري إنشاؤها خلال العام الحالي بنحو 42 فندقًا، إلى جانب إضافة أكثر من 12 ألف غرفة فندقية جديدة.

وأوضحت أن هذه الزيادة تأتي بالتزامن مع خطط لتطوير المطارات ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المتاحف والمناطق الأثرية، بما يستهدف تحسين تجربة السائح وتقديم تجربة سياحية متكاملة للزائرين.

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