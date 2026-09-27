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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينة الفيوم الجديدة

المهندسة راندة المنشاوي
المهندسة راندة المنشاوي
أ ش أ

 تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينة الفيوم الجديدة، ومنها وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، ومشروعات الطرق والاتصالات، وأعمال النظافة ورفع المخلفات.

 وذلك في إطار حرص الوزارة على دفع معدلات التنفيذ، واستكمال أعمال المرافق والبنية الأساسية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة بالمدن الجديدة.

وفي هذا الإطار، تابعت المهندسة راندة المنشاوي مستجدات الأعمال بوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين - محور محدودي الدخل» (المرحلة السادسة)، بمنطقة شمال الحي الأول بمدينة الفيوم الجديدة، حيث يضم المشروع 24 عمارة بإجمالي 576 وحدة سكنية، موزعة على 3 مواقع عمل، ويجري تكثيف الأعمال للانتهاء من الهيكل الخرساني للعمارات، بالتوازي مع تنفيذ البرنامج الزمني للمشروع.

وأوضح المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مباني بعض العمارات، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، تمهيدًا لإتاحة الوحدات للمواطنين وتسليمها طبقًا لخطة التسليم المعتمدة، مع استمرار المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ، والالتزام بجودة الأعمال والمواصفات الفنية والهندسية المقررة.

وفي ملف المرافق والخدمات، تابعت وزيرة الإسكان موقف تنفيذ وتسليم شبكات الاتصالات الأرضية بأراضي الإسكان الاجتماعي بالمدينة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ جميع كبائن الاتصالات وتسليم كامل المشروع، بما يتيح للمواطنين التقدم لتوصيل خدمات التليفون الأرضي والإنترنت.

وأضاف المهندس علي سعد أنه تم الانتهاء من إصلاح جميع الأعطال التي تم رصدها، وتسليم 4 كبائن من أصل 8 كبائن بالحي الثاني، وجارٍ استكمال تسليم باقي الكبائن خلال شهر أكتوبر، بينما سبق تسليم جميع كبائن الحي الأول بالكامل، بما يسهم في سرعة إتاحة الخدمة للمواطنين.

وفيما يتعلق بشبكة الطرق، تابعت وزيرة الإسكان بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الطريق الجديد الرابط بين مدينة الفيوم الجديدة ومدينة الفيوم الأم، حيث بدأت أعمال الجرف والإصلاح وتهيئة مسار الطريق، تمهيدًا لاستكمال مراحل التنفيذ وفقًا للبرنامج المحدد.

ويأتي تنفيذ الطريق الجديد في إطار جهود تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية الأساسية بمدينة الفيوم الجديدة، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين، وتحسين الحركة المرورية، وتعزيز الربط بين مناطق المدينة والمناطق المجاورة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.

وفي إطار الارتقاء بمستوى الخدمات والمظهر الحضاري، واصل جهاز مدينة الفيوم الجديدة أعمال النظافة ورفع المخلفات وتجميل مختلف المناطق والأحياء، من خلال تنفيذ حملات مستمرة لرفع المخلفات، والاهتمام بالمناطق الخضراء، بما يحافظ على المظهر الحضاري ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.

كما بدأت أعمال الزراعة والتجميل ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بالحي الثاني، ضمن خطة زيادة الرقعة الخضراء وتحسين الصورة البصرية للأحياء والطرق، حيث تشمل الأعمال تنفيذ أعمال الزراعة والتنسيق والتجميل ورفع كفاءة المسطحات الخضراء، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتهيئة بيئة عمرانية أفضل للمواطنين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية استمرار المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات، ودفع معدلات التنفيذ، والالتزام بالبرامج الزمنية والمواصفات الفنية، مع سرعة الانتهاء من الأعمال وإتاحة الخدمات للمواطنين، بما يدعم خطط التنمية العمرانية بمدينة الفيوم الجديدة.

المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مدينة الفيوم الجديدة

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