طب الأسنان بجامعة الإسكندرية تحصل على اعتماد برامجها من كلية الجراحين الملكية بإدنبرة

حصلت كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية على اعتماد كلية الجراحين الملكية بإدنبرة (RCSEd)، وفقًا لمعايير ومتطلبات الكلية الملكية، في إنجاز أكاديمي ومهني يعكس المستوى المتميز للكلية وحرصها المستمر على الارتقاء بجودة التعليم والتدريب الإكلينيكي وفقًا للمعايير الدولية.

وأكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية أن حصول برامج الكلية على هذا الاعتماد الدولي يمثل إضافة نوعية لمسيرة التميز الأكاديمي بجامعة الإسكندرية، ويعكس ما تبذله الكلية من جهود مستمرة لتطوير برامجها التعليمية والتدريبية، والارتقاء بمستوى التعليم والتدريب الإكلينيكي، بما يعزز مكانة الجامعة دوليًا ويدعم جهودها في تطبيق المعايير العالمية.

وأعرب عن خالص تقديره واعتزازه بجهود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والأطباء المتدربين بكلية طب الأسنان، مشيدًا بما قدموه من عمل مخلص وتفانٍ أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا أن الاعتماد الدولي يمثل ثمرة مباشرة لجهود منظومة أكاديمية ومهنية متكاملة داخل الكلية.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد معتز خميس، عميد كلية طب الأسنان، عن اعتزازه بحصول برامج الكلية على اعتماد كلية الجراحين الملكية بإدنبرة، مؤكدًا أن هذا الاعتماد يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير الكلية وتعزيز امتدادها الأكاديمي على المستوى الدولي، كما يعكس ما تتمتع به الكلية من كوادر أكاديمية وإكلينيكية قادرة على تحقيق معايير الجودة والتميز.

ووجه الشكر والتقدير لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والأطباء المتدربين على ما بذلوه من جهود أسهمت في الوصول إلى هذا الإنجاز.

وتنص شهادة الاعتماد على منح حزمة برامج طب الأسنان المقدمة بكلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية اعتماد RCSEd، وفقًا لمعايير ومتطلبات كلية الجراحين الملكية بإدنبرة، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2026 وحتى 1 يوليو 2028.

ويأتي هذا الاعتماد ليضيف إنجازًا دوليًا جديدًا إلى سجل كلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية، ويعكس توجه الجامعة نحو تطوير برامجها الأكاديمية والارتقاء بجودة التعليم والتدريب، وتعزيز توافق برامجها مع المعايير الدولية، بما يدعم حضورها الأكاديمي على الساحة الدولية.