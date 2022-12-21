عميد معهد الأورام الأسبق يكشف أحدث أبحاث علاج السرطان

أكد الدكتور حسين خالد عميد معهد الأورام الأسبق، أن مجال مكافحة وعلاج الأورام والسرطان في العالم به تطور مستمر .



وأضاف حسين خالد في حواره في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" التجربة العالمية لعلاج سرطان الدم عن طريق علاج هندسة الخلايا مازال في مرحلة التجارب ".

وتابع حسين خالد:" العلاج الكيماوي التقليدي يهاجم الخلايا السرطانية في أجزاء معينة من الخلية ".

وأكمل حسين خالد:" العلم بدأ التفكير في كيفية مهاجمة الخلايا السرطانية فقط وعدم قتل الخلايا العادية".

ولفت حسين خالد:" الأبحاث العلمية فكرت في كيفية الهجوم على خلايا السرطان فقط عن طريق اكتشاف خلل جيني في الخلايا السرطانية والعمل على مهاجمته بالأدوية".



