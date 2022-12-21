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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عميد معهد الأورام الأسبق يكشف أحدث أبحاث علاج السرطان

حسين خالد
حسين خالد

أكد الدكتور حسين خالد عميد معهد الأورام الأسبق، أن مجال مكافحة وعلاج الأورام  والسرطان في العالم به تطور مستمر .

 

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وأضاف حسين خالد في حواره في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :"  التجربة العالمية لعلاج سرطان الدم عن طريق علاج هندسة الخلايا مازال في مرحلة التجارب ".

 

وتابع حسين خالد:"  العلاج الكيماوي التقليدي يهاجم الخلايا السرطانية في أجزاء معينة من الخلية ".

 

وأكمل حسين خالد:" العلم بدأ التفكير في كيفية  مهاجمة  الخلايا السرطانية فقط وعدم قتل الخلايا العادية".

 

 ولفت حسين خالد:"  الأبحاث العلمية فكرت في كيفية الهجوم على خلايا السرطان فقط عن طريق اكتشاف خلل جيني في الخلايا السرطانية والعمل على مهاجمته بالأدوية".


 

الاورام السرطان هندسة الخلايا خلل جيني اخبار التوك شو

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