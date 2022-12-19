دكتور علاج أورام بالإشعاع يكشف أكثر أنواع السرطان لدى الأطفال

قال الدكتور شريف يعقوب دكتور علاج الأورام بالإشعاع، إن العلم لم يستطع تحديد أسباب بعض الأمراض، إن سرطان الثدي من أكثر أنواع مرض السرطان لدى السيدات، وذلك بسبب زيادة معدلات تدخين السجائر والشيشة، كما أصبحن يتعرضن للضغوط العصبية مثل الرجال.

وأضاف يعقوب خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور، من تقديم الإعلامية بسمة وهبة، أن أكثر أنواع مرض السرطان لدى الأطفال هو سرطان الدم، وهو مرض نادر لدى الكبار، بالإضافة إلى سرطان المخ: "هذا الأمر يحدث لأسباب وراثية وغير وراثية، وللأسف لا يمكننا التعرف على بعض الحالات في المرحلة الأولى".

تشخيص السرطان يحدث في مراحل متقدمة أحيانا

وتابع دكتور علاج الأورام بالإشعاع: "للأسف الشديد، الأطفال لا يشتكون بسهولة، كما أن تشخيص السرطان يحدث في مراحل متقدمة أحيانا، وبالتالي فإن السرطان لدى الأطفال مختلف بعض الشيء لأن الطفل لا يجيد التعبير عن نفسه جيدا ولا يجرون فحوصات وكشوفات دورية مثل الكبار".