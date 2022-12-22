تباين مؤشرات البورصة خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس

تباينت مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الخميس، وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.81% ليصل إلى 14,424.58 نقطة، كما انخفض مؤشر "EGX30capped بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 17,578.23 نقطة.

بينما صعد مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 2,796.62 نقطة، وكذلك مؤشر "EWI-EGX100" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 4,136.33 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 0.49%، ليصل إلى مستوى 2,595.86 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.48%، وصولا إلى 6,009.64 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.92%، ليصل إلى مستوى 2,535.66 نقطة.