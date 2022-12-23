فى كل بلد ومنطقة نجد نماذج مشرفة نكن لها كل التقدير والاحترام لما تقدمة من خدمات إنسانية جليلة، لم تتوقف عند الإنسان فقط، بل تمتد للحيوان، لذا نقدم تحية شكر وعرفان .. خالصة من القلب لهذه النماذج صاحبة الأيادى البيضاء.

وفى هذا الإطار يلقى صدى البلد الضوء على أحد أبرز هذه النماذج المشرفة، والتى تتجسد فى الفتاة الأسوانية دعاء إبراهيم محمود، والتى وهبت نفسها للاهتمام بالحيوانات والحرص على رعايتها والعناية بها مع إطعامها حتى وإن كانت قطط أو كلاب الشوارع، لتصبح بذلك أيقونة ذهبية برسالتها الإنسانية السامية والراقية.

مبادرات إنسانية

تقرير: نماذج مشرفة" فتاة أسوانية" تهب نفسها لرعاية الحيوانات وإطعامها

قالت دعاء إبراهيم محمود إنها قامت بالعديد من المبادرات الإيجابية التى تحث على إحترام الحيوان وعدم تعذيبه أو قتله لمجرد أنه حيوان ضال أو يسبب الإزعاج للبعض، وتعاونت مع الطب البيطرى لإيجاد حلول بديلة لقتل الكلاب الضالة ومبادرات رعاية طبية وصحية لهذه الحيوانات.

وأشارت دعاء إبراهيم إلى أنها كانت من الأشخاص الذين لا يحبون التعامل مع الحيوانات أو حتى لمسهم مخافة الاحتكاك بهم، قائلة: كانت لى تجربة سببت تحول كبير في حياتى فيما يخص الحيوانات، وهى أن إحدى كلاب الشوارع توقف أسفل منزلى بالعمارة التى أسكن فيها وكانت تتعرض للولادة، بينما كنت أنا نازلة من منزلى وهنا وقع في قلبى محاولة مساعدتها واستدعاء طبيب بيطرى لها، حتى تلد بسلام، ومن هذا المشهد أصبحتُ الآن مهتمة بموضوع الرفق بالحيوانات وقررت العناية بالكلاب والقطط بصفة عامة.

وأضافت الفتاة الأسوانية أنها مع تطور الاهتمام بالحيوانات، أطلقت مبادرة على مواقع التواصل الاجتماعى لإنقاذ وإطعام حيوان بريء فى أسوان، ولاقت هذه الدعوة استجابة كبيرة من المواطنين، وتطوع مجموعة من الشباب لإنقاذ الحيوانات المصابة ومحاولة معالجتها وتوفير مأوى مناسب لهم، وذلك بعد أن أسست مكان أشبه بفندق للقطط والكلاب وتوفير الرعاية الطبية لهم والطعام الشراب وباقى مستلزمات الحيوان، ويتيح هذا المكان للأسر التى تسافر خارج أسوان وتحتار في ترك حيواناتهم في المنزل وحيدة، أن تودعهم في هذا المكان لحين عودتهم من السفر.

وتابعت أنها تعاونت مع مديرية الطب البيطرى في أسوان وتحت رعاية محافظ أسوان اللواء أشرف عطية لإطلاق أول حملة لتطعيم وتعقيم كلاب الشوارع بهدف القضاء على مشكلة انتشار الكلاب وتطبيق إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 بالقضاء على مرض السعار فى مصر، وتعتبر أسوان أولى محافظات الجمهورية التى طبقت النهج العلمى فى حل تلك المشكلة.

وأضافت أنه فى إطار استخدام الطرق العلمية والعملية لحل المشكلات التى تؤرق المواطن الأسوانى، موضحةً بأن الحملة خرجت برئاسة الدكتور محمد حسين مدير الوحدة البيطرية، بالاشتراك مع مجموعة إنقاذ وإطعام حيوان برىء فى أسوان، واستهدفت الحملة تطعيم وتعقيم 200 كلب ضد السعار حتى يطمئن المواطنين أنهم لن يتعرضوا لآذى منهم، مع تعقيم الكلاب للحد من التكاثر وعدم انتشارهم فى الشوارع بأعداد كبيرة.

واستكملت الفتاة الأسوانية أنها تتابع وترصد الحيوانات في كل مكان، وفى حالة رصدها لحيوان يتعرض لتعذيب أو إهانة أو طرد من أصحابه تشترى على الفور هذا الحيوان سواء كلب كان أو قط من صاحبه وتضمه إلى حيواناتها التى تعتنى بها، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى تأسيس مكان ذات مساحة أكبر مزود بحديقة خضراء لإنشاء مأوى متكامل للحيوانات والرعاية بهم، ودعت أصحاب القلوب الرحيمة بالعناية بالحيوان أو على الأقل عدم أذيته، مع معاملة قطط وكلاب المنزل باعتبارهم فرد من أفراد المنزل.

المشاعر النبيلة

وأوضحت دعاء إبراهيم أنها تنظم مبادرات رعاية طبية وصحية خاصة بالقطط والكلاب من خلال توفير طبيب بيطرى للكشف على صحة الحيوانات وتطعيمهم ضد الفيروسات لمنع انتشار الأمراض عن طريق هذه الحيوانات، مع توجيه الرعاية الصحية لهم من خلال الأسر المربية لهذه الحيوانات، معبرة عن سعادتها بحب الناس لهذا النوع من المبادرات وتوجيه الشكر لها خاصة أن معظم المواطنين يكون لديه تخوف من الذهاب إلى الأطباء البيطريين أو التعامل مع الحيوانات في حالة ظهور المرض عليها أو غير ذلك.

وأكدت دعاء إبراهيم أنه من ضمن جهود الخير اللامحدودة التى تتبناها الفتاة الأسوانية دعاء إبراهيم قيامها بوضع الحبوب والبذور الخاصة لأطعام الطيور على أسوار البلكونة والأماكن المحيطة بها، ويقابل ذلك بتجمع هذه الطيور فى أجواء راقية من المشاعر الإنسانية النبيلة بهدف الحرص على إطعامهم وتقديم هذه الوجبات لهم بشكل أو بآخر .

تقرير: نماذج مشرفة" فتاة أسوانية" تهب نفسها لرعاية الحيوانات وإطعامها

تقرير: نماذج مشرفة" فتاة أسوانية" تهب نفسها لرعاية الحيوانات وإطعامها

تقرير: نماذج مشرفة" فتاة أسوانية" تهب نفسها لرعاية الحيوانات وإطعامها