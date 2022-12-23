عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش هيتحبس.. مفاجأة جديدة بشأن قتل سيدة على يد نجلتها وصديقها

قاتلة والدتها
قاتلة والدتها

كشفت هايدي الفضالي، محامية نورهان المتهمة بـ قتل والدتها ببورسعيد، تفاصيل جديدة حدث خلال الساعات الأخيرة، وقالت إنه تم إحالة المتهمين لـ محكمة الجنايات و الطفل “ الحدث”.

txt

طلبت الشهادة ونورهان ماكنتش بنت بنوت|تفاصيل جديدة وخطيرة بشأن قاتلة والدتها ببورسعيد

txt

عذرية نورهان ملهاش علاقة.. محامية قاتلة والدتها ببورسعيد تنكر الجريمة


وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث، أن المتهم فى القضية يبلغ من العمر 14 عامًا، و وفقًا لـ الأوراق المتهم فى القضية لم يبلغ عمر الـ 15عامًا.

لن يحبس


ولفتت إلى أن المتهم فى القضية وفقًا لعمره سيتم وضعه فى أحدي المؤسسات، وفقًا للمادة 107 من قانون الطفل، وأن المتهم فى القضية وفقًا لعمره لن يحبس، ولكن سيتم ايداعه لمدة سنوات فقط أقصاها 10 سنوات.
 

 

وقالت إن موكلتها لم ترتكب جريمة، أن الطفل الذى كان معها هو من قام بعملية القتل لـ والدتها، وأن نورهان انهارت عندما شاهدت والدتها تقتل أمام عينها، ولم تستطع أن تنقذها.

وأضافت محامية نورهان المتهمة بقتل والدتها ببورسعيد، خلال مداخلة تلفزيونية، أن المتهم فى القضية هو من ضرب الأم بـ آلة حادة " شاكوش" و بالفعل الأم طلبت الشهادة قبل الوفاة، ولكن المتهم فى القضية خاف فقتلها.


ورفضت المحامية الرد على الأسئلة الخاصة بالمذيعة، منها :" انتى بتقولي أن المتهم فى القضية غير متهمة، إزاي".

وتحدثت عن عذرية نورهان المتهمة فى القضية، وقالت :" عذرية البنت ليس لها علاقة بالقضية، ولكن القضية هنا قضية قتل، وليس عذرية البنت أم لا".

عذرية البنت ليس لها علاقة بالقضية

وتحدثت عن عذرية نورهان المتهمة فى القضية، وقالت :" عذرية البنت ليس لها علاقة بالقضية، ولكن القضية هنا قضية قتل، وليس عذرية البنت أم لا، و البنت يوم الجريمة كانت فى الدرس ولم تكن مع المتهم فى القضية".


وتابعت :" البنت كانت بـ ملابسها أثناء المشادة والجريمة التى حدثت".

ولفتت إلى أن نورهان لم تفعل شئ، ولكن الشخص الذي كان معها هو من قتل أم نورهان، وأن المتهم فى القضية كانت خائفة منه، ولذلك لم تتحرك.


وتابعت :" المتهمة فى القضية طفلة، وأنه كان هناك مشادة بين المتهم فى القضية و المجنى عليها، قبل الجريمة بـ أيام، و بعد ذلك حاول الولد المتهم فى القضية أن يحصل على حقه".

وكشفت المحامية، :" المتهمة فى القضية لم تكن مع الطفل، والكلام الذى خرج على السوشيال ميديا، أن البنت كانت فى الدرس وبعد ذلك حدث المشادة، و البنت لم تضع مياه مغلى على وجه الأم ولكن الذى كان على وجه المجنى عليها شاي".

 

قتل والدتها هايدي الفضالي محكمة الجنايات الجنايات بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1000 جنيه تاني|تراجع أسعار الذهب بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

انهيار تاريخي.. تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر

طبق البيض يخسر 20 جنيها| منتجي الدواجن تكشف مفاجأة جديدة

عصام الحضري يحتفل بعقد قران ابنته في حضور عائلي| صور

شاهد.. أول صور من خطوبة سهر الصايغ

رفع سعر الفائدة.. مكاسب كبيرة تنتظر الجنيه المصري ومفاجأة بشأن توافر الدولار

سبب هبوط أسعار الذهب في مصر .. بشرى للمقبلين على الزواج

إقالة جديدة في اتحاد الكرة .. اِعرف التغييرات

ترشيحاتنا

هبوط شديد في أسعار النفط العالمية

طلب إحاطة لوزير النقل بشأن إزالة كوبري بنى قرة في أسيوط

بعد رفع الفائدة لدعم الجنيه.. مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك

ارتفاع كبير في سعر الدولار العالمي

مش هيتحبس.. مفاجأة جديدة بشأن قتل سيدة على يد نجلتها وصديقها

رجع 1000 جنيه تاني|تراجع أسعار الذهب بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس منها .. 8 أشياء تدمر الخصوبة عند الرجال

مش بس نقص الحديد.. اعرف طرق علاج فقر الدم

احذر من تحويل صورتك لكارتون.. الذكاء الاصطناعي يهدد حياتك بالخطر

حمل كاميل ورحيل ألفي..نهاية مثيرة لأحداث الموسم الثالث من Emily in Paris

فيديو

طلاق فنانة شهيرة.. وانتهاء خلافات رانيا يوسف وغادة عبد الرازق.. فيديو

عاجل..إحالة المتهم بقتل سيدة بورسعيد لمحكمة الطفل وهذا مصير ابنتها..فيديو

دفن خطيبته وتخلص من حياته .. تفاصيل صادمة في حادث قويسنا.. فيديو

محمد عشوب يكشف شروط عادل إمام لعرض مسرحياته خارج مصر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ