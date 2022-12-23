مش هيتحبس.. مفاجأة جديدة بشأن قتل سيدة على يد نجلتها وصديقها

كشفت هايدي الفضالي، محامية نورهان المتهمة بـ قتل والدتها ببورسعيد، تفاصيل جديدة حدث خلال الساعات الأخيرة، وقالت إنه تم إحالة المتهمين لـ محكمة الجنايات و الطفل “ الحدث”.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث، أن المتهم فى القضية يبلغ من العمر 14 عامًا، و وفقًا لـ الأوراق المتهم فى القضية لم يبلغ عمر الـ 15عامًا.

لن يحبس



ولفتت إلى أن المتهم فى القضية وفقًا لعمره سيتم وضعه فى أحدي المؤسسات، وفقًا للمادة 107 من قانون الطفل، وأن المتهم فى القضية وفقًا لعمره لن يحبس، ولكن سيتم ايداعه لمدة سنوات فقط أقصاها 10 سنوات.



وقالت إن موكلتها لم ترتكب جريمة، أن الطفل الذى كان معها هو من قام بعملية القتل لـ والدتها، وأن نورهان انهارت عندما شاهدت والدتها تقتل أمام عينها، ولم تستطع أن تنقذها.

وأضافت محامية نورهان المتهمة بقتل والدتها ببورسعيد، خلال مداخلة تلفزيونية، أن المتهم فى القضية هو من ضرب الأم بـ آلة حادة " شاكوش" و بالفعل الأم طلبت الشهادة قبل الوفاة، ولكن المتهم فى القضية خاف فقتلها.



ورفضت المحامية الرد على الأسئلة الخاصة بالمذيعة، منها :" انتى بتقولي أن المتهم فى القضية غير متهمة، إزاي".

وتحدثت عن عذرية نورهان المتهمة فى القضية، وقالت :" عذرية البنت ليس لها علاقة بالقضية، ولكن القضية هنا قضية قتل، وليس عذرية البنت أم لا".

عذرية البنت ليس لها علاقة بالقضية

وتحدثت عن عذرية نورهان المتهمة فى القضية، وقالت :" عذرية البنت ليس لها علاقة بالقضية، ولكن القضية هنا قضية قتل، وليس عذرية البنت أم لا، و البنت يوم الجريمة كانت فى الدرس ولم تكن مع المتهم فى القضية".



وتابعت :" البنت كانت بـ ملابسها أثناء المشادة والجريمة التى حدثت".

ولفتت إلى أن نورهان لم تفعل شئ، ولكن الشخص الذي كان معها هو من قتل أم نورهان، وأن المتهم فى القضية كانت خائفة منه، ولذلك لم تتحرك.



وتابعت :" المتهمة فى القضية طفلة، وأنه كان هناك مشادة بين المتهم فى القضية و المجنى عليها، قبل الجريمة بـ أيام، و بعد ذلك حاول الولد المتهم فى القضية أن يحصل على حقه".

وكشفت المحامية، :" المتهمة فى القضية لم تكن مع الطفل، والكلام الذى خرج على السوشيال ميديا، أن البنت كانت فى الدرس وبعد ذلك حدث المشادة، و البنت لم تضع مياه مغلى على وجه الأم ولكن الذى كان على وجه المجنى عليها شاي".