طلبت الشهادة ونورهان ماكنتش بنت بنوت|تفاصيل جديدة وخطيرة بشأن قاتلة والدتها ببورسعيد

كشفت محامية نورهان المتهمة بـ قتل والدتها ببورسعيد، تفاصيل جديدة وخطيرة بشأن الواقعة، وقالت أن موكلتها لم ترتكب جريمة، أن الطفل الذى كان معها هو من قام بعملية القتل لـ والدتها، وأن نورهان انهارت عندما شاهدت والدتها تقتل أمام عينها، ولم تستطع أن تنقذها.

الأم طلبت الشهادة قبل الوفاة

وأضافت محامية نورهان المتهمة بقتل والدتها ببورسعيد، خلال مداخلة تلفزيونية، أن المتهم فى القضية هو من ضرب الأم بـ آلة حادة " شاكوش" و بالفعل الأم طلبت الشهادة قبل الوفاة، ولكن المتهم فى القضية خاف فقتلها.



ورفضت المحامية الرد على الأسئلة الخاصة بالمذيعة، منها :" انتى بتقولي أن المتهم فى القضية غير متهمة، إزاي".



وتحدثت عن عذرية نورهان المتهمة فى القضية، وقالت :" عذرية البنت ليس لها علاقة بالقضية، ولكن القضية هنا قضية قتل، وليس عذرية البنت أم لا".

عذرية البنت ليس لها علاقة بالقضية



وتحدثت عن عذرية نورهان المتهمة فى القضية، وقالت :" عذرية البنت ليس لها علاقة بالقضية، ولكن القضية هنا قضية قتل، وليس عذرية البنت أم لا، و البنت يوم الجريمة كانت فى الدرس ولم تكن مع المتهم فى القضية".



وتابعت :" البنت كانت بـ ملابسها أثناء المشادة والجريمة التى حدثت".

ولفتت إلى أن نورهان لم تفعل شئ، ولكن الشخص الذي كان معها هو من قتل أم نورهان، وأن المتهم فى القضية كانت خائفة منه، ولذلك لم تتحرك.



وتابعت :" المتهمة فى القضية طفلة، وأنه كان هناك مشادة بين المتهم فى القضية و المجنى عليها، قبل الجريمة بـ أيام، و بعد ذلك حاول الولد المتهم فى القضية أن يحصل على حقه".



وكشفت المحامية، :" المتهمة فى القضية لم تكن مع الطفل، والكلام الذى خرج على السوشيال ميديا، أن البنت كانت فى الدرس وبعد ذلك حدث المشادة، و البنت لم تضع مياه مغلى على وجه الأم ولكن الذى كان على وجه المجنى عليها شاي".



