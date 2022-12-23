عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الفائدة علي شهادات الادخار في البنوك بمصر.. تفاصيل

عوائد شهادات الادخار
عوائد شهادات الادخار

قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الثانية علي التوالي بواقع 3% بما يعادل 300 نقطة أساس، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسيات النقدية برئاسة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي.

أسعار الفائدة 
 

أسعار الفائدة..وذكرت اللجنة إنه تم تحديد سعر عائد الإيداع عند 16.25% و الإقتراض لليلة واحدة عند 17.25% و سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.75%.
وتم رفع سعر الفائدة عي الإئتمان والخصم عند 16.75%.
 

txt

توقعات البنك المركزي لمعدلات التضخم وهذه أسباب رفع سعر الفائدة

txt

حقيقة وقف تمويلات استيراد السيارات والهواتف المحمولة.. البنك المركزي يكشف الأكاذيب

وينشر موقع "صدي البلد" الاخباري أهم اسعار الفائدة علي شهادات الادخار لدي البنك الأهلي المصري وبنك مصر.


الشهاده البلاتينية 3 سنوات
 

يتم الاكتتاب فيها  بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها  لمدة 3 سنوات بعائد  شهري بنسبة 19% و ربع سنوي بـ 19.25% و نصف سنوي ب 16.5% و سنوي بنسبة 17.25 %.
الشهادات الخماسية
يتم الاكتتاب فيها بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها لمدة 5 سنوات بعائد 15.25% شهريا .

الشهادات الثلاثية ذات العائد المتغيير
يتم الاكتتاب فيها بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها بعائد 15.5% لمدة 3 سنوات حيث يتم احتساب العائد كل 3 شهور.


وبوجه عام تتيح تلك الشهادات لحائزها الاقتراض بضمان تلك الشهادة ويتم استرداد قيمتها بعد 6 شهور من الاكتتاب.
 

بنك مصر
 

شهادة القمة
يتم الاكتتاب فيها بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويتم صرف العائد شهريا بنسبة 19% و ربع سنوي بنسبة 19.25% و النصف سنوي بـ 19.5% و السنوي بنسبة 20.25%.

الشهادة الخماسية 
يتم الاكتتاب فيها بقيمة 1000 جنيها ومضاعفاتها لمدة 5 سنوات بعائد شهري نسبته13% و سنوي بنسبة 13.5%.
الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغيير
يتم الاكتتاب فيها لمدة 3 سنوات بعائد متغيير بقيمة اكتتاب تبدأ من 1000 جنيها ومضاعفاتها بعائد ربع سنوي نسبته 13.25%.

اسعار الفائدة البنك المركزي المعاملات المصرفية السياسيات النقدية شهادات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1000 جنيه تاني|تراجع أسعار الذهب بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

لغير السكني.. زيادة 15% بـ الإيجار القديم قريبا وطرد المستأجر في هذه الحالة

عكس التوقعات| انخفاض تدريجي في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

أكوام من الدولارات والعملات الأجنبية.. فيديو يثير الجدل والداخلية تكشف اللغز

الذهب يواصل الانخفاض.. آخر سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا

بيبسي كولا ترفع أسعار منتجاتها بدءا من يناير المقبل.. تفاصيل

بعد رفع الفائدة لدعم الجنيه.. مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك

قطع بالرباط الصليبي.. تفاصيل إصابة الرعب لـ أكرم توفيق في الأهلي.. صور

ترشيحاتنا

لمدة 48 ساعة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو بـ 6 محافظات

خطيب المسجد الحرام: الانتساب للإسلام عز ومفخرة والعيش في ظلاله أنس ومطهرة

انخفاض أسعار السلع والدولار .. ماذا يحدث بعد رفع الفائدة؟

تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 1700 جنيه

مميزات عديدة.. شروط الحصول على العمرة بتأشيرة الزيارة الشخصية

أمير عربي يزور إسرائيل لحضور حدث نادر.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| إطلالة ابنة الحضري في عقد قرانها.. هاني الناظر يحذر من عادات فصل الشتاء

مش أول مرة.. 10 إطلالات وضعت نادية الجندي في مأزق

عقدت قرانها أمس ..10 صور أثارت الجدل لـ ابنة عصام الحضري.. شاهد

برشاقة لافتة.. زوجة الحضري تتألق في عقد قران ابنتها

فيديو

معجزة.. قصة نجاة طفل تاه في محمية افريقية مليئة بالحيوانات المفترسة/فيديو جراف

مفاجأة في سعر الدولار وانهيار الذهب

احذروا من حالة الطقس.. أمطار تضرب عدة مناطق وانخفاض درجات الحرارة

اتربيت على القناعة والرضا.. محمد رمضان يكشف سر همومه| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ