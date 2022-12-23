أسعار الفائدة علي شهادات الادخار في البنوك بمصر.. تفاصيل

قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الثانية علي التوالي بواقع 3% بما يعادل 300 نقطة أساس، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسيات النقدية برئاسة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي.

أسعار الفائدة



أسعار الفائدة..وذكرت اللجنة إنه تم تحديد سعر عائد الإيداع عند 16.25% و الإقتراض لليلة واحدة عند 17.25% و سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.75%.

وتم رفع سعر الفائدة عي الإئتمان والخصم عند 16.75%.



وينشر موقع "صدي البلد" الاخباري أهم اسعار الفائدة علي شهادات الادخار لدي البنك الأهلي المصري وبنك مصر.



الشهاده البلاتينية 3 سنوات



يتم الاكتتاب فيها بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها لمدة 3 سنوات بعائد شهري بنسبة 19% و ربع سنوي بـ 19.25% و نصف سنوي ب 16.5% و سنوي بنسبة 17.25 %.

الشهادات الخماسية

يتم الاكتتاب فيها بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها لمدة 5 سنوات بعائد 15.25% شهريا .

الشهادات الثلاثية ذات العائد المتغيير

يتم الاكتتاب فيها بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها بعائد 15.5% لمدة 3 سنوات حيث يتم احتساب العائد كل 3 شهور.



وبوجه عام تتيح تلك الشهادات لحائزها الاقتراض بضمان تلك الشهادة ويتم استرداد قيمتها بعد 6 شهور من الاكتتاب.



بنك مصر



شهادة القمة

يتم الاكتتاب فيها بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويتم صرف العائد شهريا بنسبة 19% و ربع سنوي بنسبة 19.25% و النصف سنوي بـ 19.5% و السنوي بنسبة 20.25%.

الشهادة الخماسية

يتم الاكتتاب فيها بقيمة 1000 جنيها ومضاعفاتها لمدة 5 سنوات بعائد شهري نسبته13% و سنوي بنسبة 13.5%.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغيير

يتم الاكتتاب فيها لمدة 3 سنوات بعائد متغيير بقيمة اكتتاب تبدأ من 1000 جنيها ومضاعفاتها بعائد ربع سنوي نسبته 13.25%.