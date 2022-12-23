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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حقيقة وقف تمويلات استيراد السيارات والهواتف المحمولة.. البنك المركزي يكشف الأكاذيب

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً يزعم إصدار البنك المركزي تعليمات بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلع من بينها السيارات والهواتف المحمولة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل البنك المركزي المصري، الذي نفى تلك الأنباء.

مُؤكداً أنه لا صحة لإصدار البنك المركزي تعليمات بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلع من بينها السيارات والهواتف المحمولة، وأن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر عن البنك المركزي، مُشدداً على أن أي قرارات أو تعليمات يصدرها البنك المركزي يتم الإعلان عنها في بيانات رسمية على الموقع الإلكتروني للبنك عبر الرابط التالي: "www.cbe.org.eg"، مُهيباً بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك المعلومات المغلوطة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المنشورات المزيفة.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلباً على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

مجلس الوزراء البنك المركزي السيارات

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