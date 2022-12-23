حقيقة فاعلية أشهر أدوية كورونا في العلاج.. دراسة تكشف التفاصيل

بدأ العلماء فى تطوير أدوية كورونا خلال السنوات الأخيرة الماضية للتمكن من مكافحة الفيروس الخطير وسلالاته المختلفة.

ووفقا لما جاء فى موقع "سكاي نيوز" أجرى العلماء مؤخرا دراسة جديدة لمعرفة حقيقة فاعلية أدوية كورونا فى التخلص من الفيروس بشكل نهائي والفرق بين فاعليته بين الملقحين ومن لم يتناولوا مصل كورونا.

وكشفت دراسة واسعة أن دواء مولنوبيرافير ضد فيروس كورونا، الذي طورته شركة ميرك آند كو يسرع التعافي لكنه لا يقلل من فترة العلاج في المستشفيات ولا الوفيات بين البالغين المتلقين للقاحات كورونا وحقق العقار الذي يمنع الفيروس من التكاثر، مبيعات بنحو 5 مليارات دولار فى أول 9 شهور من عام 2022.

دواء مولنوبيرافير

وقال دكتور جوناثان فان تام، المؤلف المشارك بالدراسة من جامعة نوتنغهام، إن هذه النتائج تظهر أن الحماية التي يوفرها اللقاح قوية، لدرجة أنه لا فائدة واضحة من الدواء فيما يتعلق بمزيد من الحد من الاستشفاء وخفض نسبة الوفيات إلا أن الدواء كان فعالا في تسريع شفاء مريض كورونا بنحو 4 أيام فى حالة أخذ القاح مسبقا.