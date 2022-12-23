احترس منها .. 8 أشياء تدمر الخصوبة عند الرجال

تعد الخصوبة من الأمور شديدة الأهمية بالنسبة للرجال ولكن هناك بعض العادات التى يفعلوها الكثير منهم دون وعى بمدى أضرارها الصحية .

ولكن هناك بعض الأشياء التى يتخدمها الرجال بكثرة ويعتقدون أنها عادة ذكورية تؤدي لتدمير الخصوبة لديهم مثل التدخين وتناول المواد المخدرة فى المناسبات.



وعرض موقع “ كليفند كلينك” أهم المواد أو العقاقير التي تدخل فى صناعة بعض الأشياء التى يستخدمها الرجال بكثرة تزيد فرص حدوث ضعف الخصوبة هذه العقاقير الترويحية والتي يتم إساءة استخدامها بشكل متكرر:

كحول

الأمفيتامينات

الباربيتورات

كوكايين.

قنب هندي.

الميثادون.

النيكوتين.

الأفيون.



بصرف النظر عن المضاعفات المعروفة التي يمكن أن يسببها استخدام هذه الأدوية وإساءة استخدامها ، لا يتم ذكر ضعف الخصوبة كثيرًا، ومع ذلك فإن استخدام هذه الأدوية هو عامل خطر للإصابة بضعف الانتصاب.

لا تؤثر هذه الأدوية على الجهاز العصبي المركزي وغالبًا ما تؤدي إلى إبطائه ،ولكنها قد تسبب أيضًا أضرارًا خطيرة للأوعية الدموية مما يؤدي إلى ضعف الانتصاب الدائم وفقدان الخصوبة .