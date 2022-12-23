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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكتشف أعراض مرض الكلى المزمن قبل تدهور الحالة

اكتشف أعراض مرض الكلى
اكتشف أعراض مرض الكلى المزمن قبل تدهور الحالة

 يعد مرض الكلى المزمن من أخطر الأمراض التى تصيب الإنسان لأنها تؤثر على صحة مختلف أجهزة الجسم لذا لابد من علاجه بشكل صحيح .

ويعد الاكتشاف المبكر لمرض الكلى المزمن من أهم الأشياء التى تساعد فى حماية الجسم من التضرر بسبب مضاعفات المرض المختلفة.
 

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في المراحل المبكرة من مرض الكلى  عادة لا تظهر أعراض ملحوظة على المصاب بالمرض ولكن بعد تدهور الحالة قليلا ومرور بعض الوقت تبدأ أعراض مرض الكلي فى الظهور. 

نرصد لكم أهم أعراض مرض الكلى وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ كليفند كلينك ”..

الحاجة إلى التبول في كثير من الأحيان.
التعب والضعف وانخفاض مستوى الطاقة.
فقدان الشهية.
تورم في اليدين والقدمين والكاحلين.
ضيق في التنفس.
دم في البول. بول رغوي.
عيون منتفخة.
جلد جاف وحكة.
صعوبة في التركيز.
مشاكل في النوم
خدر.
الغثيان أو القيء.
تشنجات العضلات.
ضغط دم مرتفع.
سواد بشرتك.

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