عالم أزهري لـ رانيا يوسف: من لا يخاف الله يرتكب الموبقات ولن يدخل جنته

علق الشيخ حسن الجنايني أحد علماء الأزهر الشريف، على تصريحات الفنانة رانيا يوسف الصادمة بشأن عدم خوفها من الله ولكنه.

وقال الشيخ حسن الجنايني خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الخوف علامة من علامات الإيمان بالله والذي لا يخاف الله لا يعرفه والإنسان لابد أن يخشى الله وهو أصل من الأصول في الدين، فالأنبياء أنفسهم يخافون من الله مستدلا بقوله تعالى ﴿ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾.

تابع الشيخ حسن الجنايني، سيد الخلق كان أشدنا خشية من الله ويصلي بالليل خوفا من الله وطمعا في رحمته وجنته، مضيفا: "الذي لا يخاف الله يرتكب الموبقات ولا يعرف لله قدر ولن يدخله الله جنته، فقال الله تعالى: إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ).