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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نستقبل 3352 مريضا بالعام.. أبو النجا: مستشفى 57357 الوحيدة التي لم تغلق خلال كورونا..فيديو

مستشفى 57357
مستشفى 57357

أكد دكتور شريف أبو النجا، الرئيس التنفيذي لمستشفى 57357، أن المستشفى الوحيدة اللى مقفلتش في مصر بفترو كورونا هي مستشفى 57357، مشيرا إلى أن العمل استمر، على أعلى مستوى.
 

وقال شريف أبو النجا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن الأرضية الخاصة بالمستشفى لها مواصفات خاصة، حتى أنه لا يوجد أي بكتيريا، أو فيروسات في المستشفى.

 

وتابع الرئيس التنفيذي لمستشفى 57357، أن هناك 8 معامل بحث علمي في مستشفى 57357، مؤكدا أنه قمنا بعمل أقوى وحدة لمواجهة كورونا في مصر.

 

زيادة نسب الشفاء.

وأشار شريف أبو النجا إلى أنه يتم علاج 3352 مريض في العام الواحد، مؤكدا أنه نعمل على القيام بمشروعات تساعد على زيادة نسب الشفاء.

مستشفى 57357 سرطان الدم فيروسات مصر سرطان

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