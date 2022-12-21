أزمة كبيرة.. أحمد موسى يناشد أهل الخير: أنقذوا مستشفى 57357 .. فيديو

ناشد الإعلامي أحمد موسى، أهل الخير بدعم مستشفى سرطان الأطفال 57357 الذي يعاني من أزمة مالية كبيرة، قائلا: «أنقذوا المستشفى كلنا ندعم ونساعد».



وأضاف موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء: «اللي كان بيتبرع بجنيه بقى بيتبرع بربع جنيه بسبب ارتفاع الأسعار.. والمستشفى كان لديهم ودائع مقدرة بـ3 مليارات دولار، لكن الوضع اختلف حاليا وأصبح عليها ديون».



وتابع: علاج المريض يكلف المستشفى ما يصل إلى مليون جنيه، مشيرا إلى أن أكثر من 30 ألف مريض تتم متابعة حالاتهم.

وأكمل: «المستشفى أصبح حاليا غير قادر ويعاني بشدة، لذلك كل مواطن يستطيع أن يساعد لا يتأخر، لأن هذا الصرح الضخم يستحق، ومينفعش في يوم من الأيام يتم غلقه.. وأنا بقول المستشفى لن يغلق».

وواصل: «في وقت من الأوقات تعرض مستشفى سرطان الأطفال لحملة صعبة، وثبت مع الأيام أن الإدارة كويسة»، مضيفا أن المستشفى كان يستقبل أكثر من 3 آلاف مريض سنويًا، وحاليا العدد انخفض لـ 600 مريض.

