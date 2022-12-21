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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يُطالب بالإفراج عن 140 ألف طن فول: الطعمية المحشية بقت رفاهية

احمد موسي
احمد موسي

طالب الإعلامي  أحمد موسى، بالإفراج عن 140 ألف طن فول موجودة بالموانئ؛ في ظل ارتفاع ملحوظ في أسعار الأكلات الشعبية مثل الفول والطعمية؛ حيث وصل سعر قرص الطعمية المحشية إلى 4 جنيهات.


وتطرّق موسى، إلى رواية صديق له اشترى البيضة المسلوقة مقابل 8 جنيهات، وهو نفسه اشترى سلعة من أحد الماركات مدون عليها 35 جنيهًا، وعندما توجه إلى الكاشير لدفع قيمتها وجد أن ثمنها 50 جنيهًا؛ بدافع أن سعرها ارتفع على السيستم.

وشدد موسى على أنه لابُد من تشديد الرقابة على الأسواق، والماركات لمواجهة غلاء الأسعار وتفاوتها، مطالبًا بوجود سعر عادل للسلع من أجل المواطنين البسطاء؛ في ظل تحمل الدولة مئات المليارات دعمًا للفئات الأولى بالرعاية.

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دي أكلة شعبية | أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب 8 جنيه


واستطرد أحمد موسى: «قرص الطعمية اللي كان بجنيه بقى بـ 2 جنيه، وقرص الطعية المحشية بقى رفاهية بعدما وصل سعره إلى 4 جنيهات، وساندوتش الفول وصل 8 جنيهات؛ إزاي ترفع الأكلة الشعبية وعندنا 140 ألف طن فول في الموانئ؛ ما نفرج عنها، علبة الكشري اللي بـ 10 جنيهات وصلت 25 جنيها، طلب الفول على العربية وصل 25 جنيها».

وأكد موسى، أن سعر كيلو البن ارتفع 50 جنيهًا، والكبدة البرازيلي المستوردة وصلت إلى 110 جنيهات أو 120 جنيهًا؛ وهي نماذج لأسعار السلع المرتفعة، كما ارتفعت أسعار العدس بعدما وصل سعر الكيلو منه إلى 50 جنيهًا؛ وهو أغلى من سعر كيلو السمك البلطي.

 

أحمد موسى فول كيلو البن الموانئ غلاء الأسعا

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