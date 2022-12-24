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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمنع عدوي أوميكرون BF.7 .. أطعمة تقوى مناعة الجسم بسرعة |تفاصيل

قم بتحديث مناعة الجسم
قم بتحديث مناعة الجسم بهذه الأطعمة لمنع عدوة أوميكرون BF.7

أحدث المتغير الجديد من (Omicron BF.7) ضجة كبيرة في الصين خلال الأيام القليلة الماضية ،الآلاف من الأرواح معرضة للخطر بسبب هذه العدوى سريعة الانتشار.

 وبحسب تقارير إخبارية، فقد تم الإبلاغ عن حالتين من هذه العدوى في الهند في الماضي لا يزال الخبراء يتأكدون من مدى خطورته، لكن يُقدر أنه ينتشر بسرعة كبيرة ، من الضروري اتباع التدابير اللازمة لمنع ذلك.

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كيف تنتشر عدوى اوميكرون؟ 

Omicron هو أحد أنواع Kovid-19، والذي يستهدف بالمثل مناعة الجسم إذا كانت مناعتك ضعيفة بالفعل، فإن فرص الإصابة بالعدوى والوفاة تكون أعلى بالنسبة لك إلى جانب هذا، إذا كانت مناعتك جيدة وما زلت تصاب بها، فإنك تتعافى منها بسرعة، لكن هذا الفيروس يضعف مناعتك بسبب ذلك لا يمكنك الهروب من تفشي المرض الخطير في حالة إعادة العدوى.

أعراض متغير Omicron BF.7

إلتهاب الحلق
سيلان الأنف
خشم مسدود
العطس المستمر
سعال جاف
صداع الراس
السعال مع المخاط
صوت أجش
ألم عضلي
فقدان حاسة الشم

كيفية تقوية المناعة بسرعة

وفقًا لتقرير نُشر في NCBI ، تعمل الأطعمة النباتية بفعالية على زيادة المناعة وتزيد من عدد البكتيريا النافعة في الأمعاء والتي تشكل 85٪ من المناعة الكلية بصرف النظر عن ذلك، فإن شرب الكثير من الماء والمعادن مثل المغنيسيوم والزنك والأعشاب والأطعمة الغنية بالفيتامينات C و D و E ونمط حياة صحي يهيئ الجسم لمحاربة العدوى.

هذه الأطعمة غنية بالمغنيسيوم

المغنيسيوم هو إلكتروليت مهم يعزز المناعة وكذلك الهيموجلوبين في الدم ، مما يحافظ على إمدادات الأكسجين في الجسم أثناء الإصابة بعدوى COVID-19 تشمل قائمة الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم الشوكولاتة الداكنة والفاصوليا السوداء والأفوكادو والحبوب الكاملة.

يجب أن تؤكل هذه الأطعمة للحصول على الزنك

الزنك ، عنصر غذائي موجود في جميع أنحاء الجسم يساعد على تعزيز جهاز المناعة والتمثيل الغذائي الزنك مهم أيضًا في التئام الجروح وحاسة التذوق والشم في مثل هذه الحالة، إذا توقف الطعم أو الرائحة بسبب عدوى كوفيد، فيمكن استهلاك المصادر الغذائية الرئيسية للزنك مثل الدجاج واللحوم الحمراء وحبوب الإفطار المدعمة.

تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ج لزيادة المناعة

فيتامين ج هو عنصر غذائي سريع التعزيز للمناعة يزيد نقصه من خطر الإصابة بالأمراض والالتهابات في مثل هذه الحالة ، يمكنك تناول البرتقال ، والكيوي ، والليمون ، والعنب ، والفلفل الحلو، والفراولة، والطماطم، والبروكلي، وبراعم بروكسل، والملفوف، والقرنبيط، والشمندر، والسبانخ، إلخ.

هذه الأعشاب تحمي من الإصابة بالكورونا

تم استخدام العديد من التوابل المستخدمة في المطبخ الهندي لعدة قرون من قبل الأيورفيدا أكارياس كأدوية عملت الأعشاب مثل الزنجبيل والثوم والقرفة والفلفل الأسود والريحان كمقويات طبيعية للمناعة خلال أوقات كوفيد في مثل هذه الحالة، يمكن أن يكون استهلاكهم مفيدًا لك.

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