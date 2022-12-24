نشرة المرأة والصحة : علامة غريبة تكشف الإصابة بالسرطان .. حيل غير متوقعة للشعور بالدفء فى الشتاء.. حقيقة فاعلية أشهر أدوية كورونا بالعلاج

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة والمتنوعة في مجالي المرأة والصحة على مدار الساعات الماضية، كان أبرزها:



بعد انتشار فيديو انفجار الزيت.. احذر سكب الماء عليه يسبب كوارث



تداول نشطاء السوشيال ميديا فيديو لحرق الزيت المغلى و إطفائه بالماء وهو ما تسبب فى حريق كبير عند سكب الماء على الزيت المغلى .. فما التفسير العلمى لهذا؟



بعد تصدرها التريند.. سر غير متوقع وراء أناقة سهر الصايغ



تصدرت الفنانة سهر الصايغ تريند جوجل خلال الساعات الماضية بسبب إعلان خطوبتها وظهرت سهر الصايغ في حفل خطوبتها بإطلالة جمعت بين البساطة والأناقة



حقيقة فاعلية أشهر أدوية كورونا في العلاج.. دراسة تكشف التفاصيل



سعى العلماء فى تطوير أدوية كورونا خلال السنوات الأخيرة للتمكن من محاربة الفيروس الخطير وسلالاته المختلفة وأجريت دراسة جديدة لمعرفة حقيقة فاعلية أدوية كورونا .



مع بداية الشتاء .. حيل لتدفئة الجسم بأشياء بسيطة



يرغب الكثير من الأشخاص فى معرفة طرق تدفئة الجسم، خلال فصل الشتاء، دون استخدام المدفأة الكهربائية لتوفير الطاقة وخفض استهلاك فاتورة الكهرباء والوقاية من الحوادث

ووفقا لما جاء فى موقع “ insider” نعرض لكم بعض النصائح الممتعة التى تمكنك من تدفئة الجسم فى الشتاء



علامة غريبة فى العين تكشف الإصابة بـ السرطان



تسبب كشف طبي حديث ضجة كبيرة فى الأوساط العلمية حيث توصل الباحثون لوجود علامة غريبة تظهر في العين تنبأ بالإصابة بنوع خطير جدا من السرطان .. فما هى؟