مجموعة الزمالك.. رئيس الترجي يحسم مصير نبيل معلول

حسم حمدي المدب، رئيس نادي الترجي التونسي، مصير نبيل معلول، المدير الفني للفريق، بعد تراجع نتائج وأداء الفريق في الفترة الماضية.

وقال المدب، في تصريحات أبرزتها إذاعة “موزاييك” التونسية: "بالطبع كان للخسارة الأخيرة “ضد الملعب التونسي" وقعها، لكن الترجي فريق ألقاب، والأهم هو النتيجة في نهاية المشوار".

وأضاف: "نبيل معلول من أفضل المدربين، والعودة إلى المستوى الحقيقي بعد توقف طويل تحتاج وقتا، لذلك أثق في عودة هذه المجموعة إلى مستواها الطبيعي".

وكانت قرعة دوري أبطال أفريقيا أوقعت الترجي في مجموعة قوية تضم الزماك وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

وجاءت نتائج قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا كالتالي:

المجموعة الأولي: فيتا كلوب الكونغولي، وشبيبة القبائل الجزائري، وبترو أتلتيكو الأنجولي، والوداد المغربي.

المجموعة الثانية: القطن الكاميروني، والهلال السوداني، وصنداونز الجنوب أفريقي، والأهلي المصري.

المجموعة الثالثة: فايبرز الأوغندي، وسيمبا التنزاني، وحوريا كوناكري الغيني، والرجاء المغربي.

المجموعة الرابعة: المريخ السوداني، وشباب بلوزداد الجزائري، والزمالك المصري، والترجي التونسي.