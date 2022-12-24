إحنا كبنات.. مي سليم تطرح أحدث أغانيها على يوتيوب

طرحت الفنانة مي سليم، أغنية جديدة تحمل اسم "إحنا كبنات" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وأغنية "إحنا كبنات" كلمات محمد مصطفى ملك ألحان محمود أنور توزيع محمد مجدي.

مي سليم تروح لاغنيتها:

وروجت الفنانة مي سليم لأغنيتها الجديدة "احنا كبنات" من خلال حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

ونشرت مي سليم مقطع من فيديو كليب أغنية " احنا كبنات " وعلقت قائلة :" انتظروا أغنية احنا كبنات قريبا جدا ‏#مي_سليم#احنا_كبنات ".

يذكر أن آخر أعمال مي سليم مسلسل "دنيا تانية" بطولة ليلى علوي، ونورهان، وأحمد عزمي، وفراس سعيد، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.

وأعربت مي سليم عن سعادتها بمشاركتها في فيلم “200 جنيه” مع كوكبة كبيرة ومهمة من النجوم، وتقديمها شخصية جديدة ومختلفة، مشيرة إلى أنه يوجد عدد كبير من المشاهد الصعبة في الفيلم.