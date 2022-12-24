بشأن أدوية البرد.. تحذير عاجل من هيئة الدواء لمرضى الضغط| تفاصيل

نشرت هيئة الدواء، مجموعة من النصائح الهامة لمرضى الضغط المرتفع، حيث شددت علي ضرورة الحذر في التعامل مع الأدوية، وضرورة استشارة الطبيب والصيدلي قبل تناول أي دواء.

وأشارت هيئة الدواء، إلي أن هناك بعض الأدوية الشائع استخدامها، مثل أدوية علاج نزلات البرد والإنفلونزا، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

ونصحت هيئة الدواء، مرضى الضغط المرتفع تجنب الأدوية التي تحتوي على مزيلات الاحتقان؛ لاحتوائها على مواد السودوإيفيدرين والإيفيدرين.

وقالت الهيئة، أن تلك المواد تستخدم في تخفيف احتقان الأنف عن طريق تضييق الأوعية الدموية وتقليل التورم في الآنف، ويمكن أن يحدث هذا التضييق في الأوعية الدموية الأخرى أيضًا؛ مما يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، وقد تمنع مزيلات الاحتقان أدوية علاج الضغط العالي من العمل بشكل صحيح.