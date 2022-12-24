شاب يمزق جسد صديقه حتى الموت فى مشاجرة بحفل زفاف بقليوب

أقدم شاب بطعن صديقه سائق "توك توك" بقرية رماده دائرة مركز شرطة قليوب فأرداه قتيلا فى الحال فى مشاجرة نشبت بينهما داخل أحد الأفراح وتم نقل الجثة الى المستشفى وامرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من العقيد محمد سامى مندور رئيس الفرع الجنائي بشبرا الخيمة ورود بلاغ بتخلص شاب من سائق "توك توك" دائرة مركز شرطة قليوب.



وبإجراء التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب تبين حدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجره داخل فرح تخلص خلالها شاب يدعى "حسين.م.ا" 19 عام مقيم قرية رماده بطعن شاب يدعى "سعد.ع.ا" 19 عام سائق توك توك.



وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد عمرو رضوان والنقيب محمد المغربي معاوني رئيس المباحث تمكن من ضبط المتهم، وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة، وارشد عن السلاح المستخدم في الواقعة مطواة.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وامرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.