عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لسرقة تليفونه.. مدمنان يقتلان صبيا بالخانكة في القليوبية

المجني عليه
المجني عليه

نجحت مباحث مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، فى كشف غموض مقتل طفل متغيب منذ عدة أيام بعزبة الهادى بدائرة المركز، حيث تبين أن مرتكبى الواقعة متهمين قاما بتتبع الطفل أثناء خروجه من المنزل وقتله لسرقة هاتفه لإدمانهما وتعاطى المواد المخدرة، تم القبض على المتهمين.

تجديد حبس 22 متهما لحيازتهم مخدرات وذخيرة في القليوبية

ضبط 30 طن مواد غذائية مجهول المصدر فى القليوبية

كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة الطفل " زياد أشرف " 12 سنة طالب بالصف الأول الإعدادى بمدرسه الشمس الرسميه للغات، بجوار مستودع أنابيب ببعزبة الهادى بدائرة مركز الخانكة. 
وفى وقت سابق كان قد تبلغ أسرة الطفل المجنى عليه بتغيبه عن منزله منذ أيام.
وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بدافع سرقة هاتفة لإدمانهما وتعاطى المواد المخدرة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية محافظة القليوبية مدير أمن القليوبية أمن القليوبية الخانكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خدرها.. طبيب يعتدي على فتاة داخل عيادته بمدينة نصر

لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة بالإسكندرية.. غداً

زيادة 15%.. مفآجات بالجملة تنتظر أصحاب المعاشات والموظفين بالعام الجديد

انفراد.. وقف القارئ محمد السلكاوي ورفع اسمه من الإذاعة بسبب الفيديو المسيء للقرآن

أسعار الذهب في الكويت اليوم الاربعاء 21-12-2022

ثنائي الأهلي مقابل نجم الاتحاد السكندري من أجل كأس العالم للأندية| تفاصيل

بـ 500 جنيه وعائد ربع سنوي.. تعرف على شهادة استثمار البنك الأهلي

اللحمة بـ 115 جنيه .. ضخ كميات من السلع الرئيسية في الأسواق

موضوعات متعلقة

تجديد حبس 22 متهما لحيازتهم مخدرات وذخيرة في القليوبية

ضبط 30 طن مواد غذائية مجهول المصدر فى القليوبية

إحالة المتهمين بقتل موظف في القليوبية إلى المفتي

ترشيحاتنا

90 سيجارة .. ننشر تقرير المعمل الكيميائي الخاص بمخدرات منة شلبي

موجات صقيع وانخفاض واضح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأيام المقبلة|تفاصيل

الأرصاد : متوقع وقف الدراسة في الإسكندرية أكثرة من مرة هذا الشتاء

مهدد بعدم الظهور.. تحرك برلماني ضد صاحب واقعة محل الكشري

وزير العدل: وظائف جديدة بالشهر العقاري وتفاصيل رد الهدايا بعد إنهاء الخطوبة بالقانون الجديد

هيئة قناة السويس تعقد مؤتمرا صحفيا مهمًا غدًا .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قشر البيضة متعرج.. تعرف على أخطر الأمراض التي تصيب الدواجن

كلفها مليون جنيه.. ديكور شقة عريس يثير الجدل على السوشيال ميديا

بلاش تأجيل..عمر المرأة يؤثر على الحمل فى هذه الحالة

مبلغ غير متوقع..أعرف سعر إطلالة غادة عبد الرازق في أحدث جلسة تصوير

فيديو

برشا.. كيف احتفلت التونسية رانيا التومي بحفل زفافها |فيديوجراف

الفنانة مروة عبد المنعم تظهر بملامح صادمة.. والجمهور: «عملت تجميل» |فيديوجراف

رفضت النصيحة.. الجيران كشفوا تفاصيل جديدة عن ضحية ابنتها ببورسعيد

أخواته البنات السبب.. اعترافات صادمة لمحامي تخلص من زوجته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ