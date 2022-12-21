لسرقة تليفونه.. مدمنان يقتلان صبيا بالخانكة في القليوبية

نجحت مباحث مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، فى كشف غموض مقتل طفل متغيب منذ عدة أيام بعزبة الهادى بدائرة المركز، حيث تبين أن مرتكبى الواقعة متهمين قاما بتتبع الطفل أثناء خروجه من المنزل وقتله لسرقة هاتفه لإدمانهما وتعاطى المواد المخدرة، تم القبض على المتهمين.

كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة الطفل " زياد أشرف " 12 سنة طالب بالصف الأول الإعدادى بمدرسه الشمس الرسميه للغات، بجوار مستودع أنابيب ببعزبة الهادى بدائرة مركز الخانكة.

وفى وقت سابق كان قد تبلغ أسرة الطفل المجنى عليه بتغيبه عن منزله منذ أيام.

وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بدافع سرقة هاتفة لإدمانهما وتعاطى المواد المخدرة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.