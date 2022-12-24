عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رمضان عبد المعز: هناك مسلمون ينزعجون من سيرة النبي ويرحبون بأقوال الغرب

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الرسول أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا والدنيا وما فيها، مضيفا: "هناك بعض المسلمين تقول لهم: قال رسول الله؛ ينزعج، وعندما تقول: قال العالم الأمريكاني أو الغربي؛ يهز رأسه، يعني لما تودِّيه ناحية الغرب؛ يقبل، ولما تقول له الرسول؛ ينكر السنة وكلام النبي.

رمضان عبد المعز: صلاة قيام الليل تجعل المؤمن من أولياء الله الصالحين

رمضان عبدالمعز : الوسطية والاعتدال هما منهج رسول الله |فيديو

وأضاف الشيخ رمضان عبد المعز، في تعليق ببرنامج "لعلهم يفقهون"، على قناة دي أم سي، مثل هؤلاء الناس، عندما تقول لهم: قال الله وقال الرسول؛ يحدث لهم اشمئزاز، متابعا: إنما إحنا قدوتنا وقرة عيننا، سيدنا النبي، ومالناش بركة إلا سيدنا النبي".

وأكد أن الله- سبحانه وتعالى- بعث لنا الهادي محمد، رسول الله، الذي قال في حقه في كتابه العزيز: «وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»، موضحا أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- هو الهادي لنا للصراط المستقيم يوم القيامة.
 

وواصل الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي: إن سيدنا النبي محمد- عليه الصلاة والسلام-، قال: إن من أحب الأعمال لله؛ إدخال السرور والفرحة على المسلم.

وأضاف عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه يتبقى شهر واحد وندخل في شهر رجب، وهو من الأشهر الحرم، ومن بعده شعبان، وليلة النصف من شعبان، وفيها يغفر الله لجميع خلقه؛ ما عدا المشرك والمشاحن.

واختتم تصريحاته، أنه بعد شعبان، يأتي رمضان، وهي كلها أيام الله، ننتقل فيها من طاعة إلى طاعة، ومن مغفرة إلى مغفرة.

رمضان عبد المعز لعلهم يفقهون النصف من شعبان رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدخل عاجل من لاعبي سلة الأهلي بعد سقوط مدرج صالة حسن مصطفى

%15 زيادات .. بشرى سارة لأصحاب المعاشات قبل بداية العام الجديد 2023

المخدرات مش بتاعتي.. اعترافات منة شلبي ولغز الـ "4 بلاد" قبل القاهرة| تفاصيل

بناء على طلب وزير المالية.. إحالة رجل أعمال إلى الجنايات| تفاصيل

سقوط مدرج جماهير صالة حسن مصطفى أثناء مباراة سلة الاتحاد السكندري والأهلي

هبوط جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه غرامة .. ابعد عن هذه الأسماء لـ عيالك | محظورة

12 جنيها هبوط بالسوق السوداء.. مفاجأة في سعر الدولار الرسمي غدا

ترشيحاتنا

أسرة مريض تتهم مسئولي صدر طنطا بطرد ابنهم ورفض علاجه .. صور

الاندفاع | الرياضة تعلن سبب انهيار مدرج صالة حسن مصطفى بسوبر السلة

طفلة الشمع.. ولادة حالة نادرة بسبب زواج الأقارب بمستشفي المحلة العام|شاهد

توقعات بانكماش اقتصاد بيلاروسيا بنسبة 4٪ بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية

لجنة لكشف ملابسات سقوط سور مدرج مباراة الأهلي والاتحاد بصالة حسن مصطفى

الصحة: 27 إصابة في حادث انهيار مدرج حسن مصطفى والدفع بـ21 سيارة إسعاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زفاف التونسية رانيا التومي يثير ضجة على السوشيال ميديا

بعد كلام ياسمين عز.. مافيش حاجة اسمها صوت "شتوي أو صيفي"

20 مقبرة وعشرات من الآثار.. اكتشاف مذهل في قرية مصرية يعيد كتابة التاريخ|صور

ببدلة رقص وشيشة.. صور "حنة" ابنة عصام الحضري تثير الجدل| صور

فيديو

وجبات وشاشة لكل كرسي .. انطلاق قطار تالجو فائق السرعة بمحطات مصر

إجراءات لخفض أسعار الذهب .. ماذا سيحدث الأيام المقبلة؟ |تغطية خاصة

بسبب الفيروس المخلوي .. تحذير جديد من وزارة الصحة | تغطية خاصة

حقيقة التنازل عن موانئ نهر النيل وإلغاء العلاج المجاني| شائعات نفتها الحكومة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ