رمضان عبد المعز: هناك مسلمون ينزعجون من سيرة النبي ويرحبون بأقوال الغرب

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الرسول أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا والدنيا وما فيها، مضيفا: "هناك بعض المسلمين تقول لهم: قال رسول الله؛ ينزعج، وعندما تقول: قال العالم الأمريكاني أو الغربي؛ يهز رأسه، يعني لما تودِّيه ناحية الغرب؛ يقبل، ولما تقول له الرسول؛ ينكر السنة وكلام النبي.

وأضاف الشيخ رمضان عبد المعز، في تعليق ببرنامج "لعلهم يفقهون"، على قناة دي أم سي، مثل هؤلاء الناس، عندما تقول لهم: قال الله وقال الرسول؛ يحدث لهم اشمئزاز، متابعا: إنما إحنا قدوتنا وقرة عيننا، سيدنا النبي، ومالناش بركة إلا سيدنا النبي".

وأكد أن الله- سبحانه وتعالى- بعث لنا الهادي محمد، رسول الله، الذي قال في حقه في كتابه العزيز: «وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»، موضحا أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- هو الهادي لنا للصراط المستقيم يوم القيامة.



وواصل الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي: إن سيدنا النبي محمد- عليه الصلاة والسلام-، قال: إن من أحب الأعمال لله؛ إدخال السرور والفرحة على المسلم.

وأضاف عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه يتبقى شهر واحد وندخل في شهر رجب، وهو من الأشهر الحرم، ومن بعده شعبان، وليلة النصف من شعبان، وفيها يغفر الله لجميع خلقه؛ ما عدا المشرك والمشاحن.

واختتم تصريحاته، أنه بعد شعبان، يأتي رمضان، وهي كلها أيام الله، ننتقل فيها من طاعة إلى طاعة، ومن مغفرة إلى مغفرة.