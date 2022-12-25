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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جناح ملكي.. تفاصيل إقامة كريستيانو رونالدو بعد اقترابه من النصر السعودي

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

كشف الإعلامي السعودي وليد الفرج تفاصيل إقامة كريستيانو رونالدو نجم البرتغال في السعودية، بعد اقتراب نادي النصر من الحصول علي خدماته خلال الانتقالات الشتوية.

وقال وليد الفراج في تصريحات تلفيزيونية: حجز فندقي لمدة 6 أشهر وجناح ملكي و8 غرف في انتظار كريستيانو رونالدو بعد اقتراب الصفقة من الاتمام".

وأضاف: لن أقول اسم الفندق لكن الصفقة اقتربت بشكل كبير . 

إعلامي سعودي يكشف تفاصيل جديدة بشأن صفقة كريستيانو رونالدو لـ النصر

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صحف اسبانيا تؤكد اقتراب كريستيانو رونالدو من النصر السعودي 

 

أكد تقرير صحفي إسباني في وقت سابق، أن صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد السابق، لصفوف النصر السعودي، تمت بالفعل.


وقالت صحيفة "آس" الإسبانية: "كريستيانو رونالدو سيلعب بصفوف النصر حتى صيف 2025، وهو ما أكدته مصادر من النصر، واعترفوا لأول مرة منذ أسابيع أن الصفقة تمت بالفعل".

وأشارت الصحيفة، إلى أنه بعد أيام من المفاوضات المكثفة، التقى وفد من النصر مع وكلاء رونالدو، وتم الاتفاق على كل شيء.

وأفاد التقرير، بأن القميص رقم 7 المفضل لرونالدو ينتظره حاليًا في النصر السعودي، حيث لا يوجد لاعب يحمل هذا الرقم في الوقت الحالي بالنادي.

وكان مانشستر يونايتد فسخ عقد كريستيانو رونالدو بالتراضي، عقب إجراء النجم البرتغالي لحوار تلفزيوني مع الصحفي بيرس مورجان، هاجم خلاله إدارة النادي والجهازين الفني السابق والحالي. 

كريستيانو رونالدو نادي النصر رونالدو النصر السعودي مانشستر يونايتد

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