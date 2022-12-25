محمد هاني لـ أكرم توفيق: انت راجل وهترجع أقوى

وجه محمد هاني ، لاعب النادى الأهلى، رسالة دعم لـ أكرم توفيق بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

و نشر محمد هاني صورة للاعب أكرم توفيق عبر تويتر وكتب : سلامتك يا اكرم الف سلامة عليك يا حبيبى .. انت راجل و هترجع اقوى و احسن من الاول ان شاء الله يا حبيبى.



يذكر أن حرص أكرم توفيق نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر على تبرئة محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق الأحمر عقب اتهامه بالتسبب في إصابته بقطع في الرباط الصليبي

وكتب أكرم توفيق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام: الحمد لله رب العالمين أولا و أخيرا وثانيا في ناس بتقول كهربا سبب الإصابة مفيش حاجة اسمها كده ومفيش أي التحام بيني وبين كهربا دا قدر تاني قدر والقدر مفيهوش مفر وأنا طول عمري عارف الدنيا دار ابتلاء وأنا راضي عن ربنا واختيارات ربنا والحمد لله رب العالمين و قدر الله وماشاء فعل".

وأضاف: ثالثا شكرا لكل الناس اللي سألت عليا و اللي كان نفسه يسأل .