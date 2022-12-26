اليوم.. بدء التسجيل في دورة المهارات النحوية بمركز اللغات جامعة حلوان

أعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية التي تقام بعنوان “المهارات النحوية في اللغة العربية”، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية .

وقالت إدارة المركز إن دورة المهارات النحوية باللغة العربية يحاضر بها الدكتور شهاب النمر الاستاذ بقسم اللغة العربية بالكلية، تحت إشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز.

وأوضح المركز أنه يمكن التسجيل في الدورات التدريبية من خلال رابط صفحة المركز عبر الضغط هنا

وأشارت إدارة المركز إلى أنه سيتم بدء الدورة التدريبية خلال إجازة نصف العام، وسيتم إعلان المواعيد فور اكتمال العدد.

وتحرص إدارة جامعة حلوان علي الاهتمام بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة لاتاحة مثل هذه الدورات.

ويعمل مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان على عقد العديد من الدورات التدريبية التي تؤهل الطلاب لسوق العمل وتلبي احتياجات العصر والتطور التكنولوجي.