قبل ما تاكلها.. خبير مناعة يفجر مفاجأة غير متوقعة عن الفراولة

الفراولة من الفاكهة التي يعشقها الكبار والصغار، إضافة إلى ذلك فهي غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان.

قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، الفراولة تعتبر من الأغذية الوظيفية، والأطعمة ذات منافع إضافية خلاف للقيمة الغذائية الأساسية لها، ولكنها ليست بديلا للوجبات الغذائية المتوازمة فى الكم والنوع.



أضاف مجدي بدران، في تصريحات لـ صدى البلد، أن كل غذاء طبيعي آمن خال من الملوثات والسموم يعد من الأغذية الوظيفية‏، كما تساعد الفراولة في تحسن أداء الجسم، ترفع مناعته.





فوائد الفراولة



تحتوى الفراولة على الألياف: 2% ، الكربوهيدرات : 8%، الماء : 90%، السعرات الحرارية: 32 سعرا حراريا، كما تحتوي على تسعة فيتامينات هما فيتامين سى، حمض الفوليك، النياسين، حمض البانتوثينيك، الرايبوفلافين، فيتامين أ ، فيتامين ك ، فيتامين هـ ، فيتامين ب 6، فيتامين سى توفر كل 100 جرام 58.8 mg مايعادل 98 % من الإحتياج اليومى للشخص البالغ.

الفراولة غنية بـ ستة معادن هما المنجنيز ، الكالسيوم ، الحديد ، الماغيسيوم ، الزنك ، البوتاسيوم، المنجنيز توفر كل 100 جرام مايعادل 19% من الاحتياج اليومى للشخص البالغ.

- الفراولة تخفض الدهون الضارة

- ترفع المناعة وغنية بمضادات الأكسدة

- تعتبر الفراولة من أغنى الفواكه بمضادات الأكسدة، والت من فوائدها رفع المناعة ، حماية الجهاز العصبي ، تأخير الشيخوخة ، المحافظة على الجلد ونضارته ، حماية القلب والدورة الدموية ، منع ترسب الدهون داخل الأوعية الدموية ، الوقاية من السرطان.

ألوان الفراولة

يتغير لون الفراولة خلال نضجها من اللون الأخضر إلى اللون الأبيض إلى اللون الوردي نهاية باللون الأحمر بسبب صبغة الأنثوسيانين، حالياً ظهرت فى الأسواق العالمية فراولة بألوان متعددة

1. الحمراء

2. البيضاء

3. البنفسجية

4. السوداء

5. الخضراء

6. الصفراء

7. الزرقاء

• اللون الأحمر يعكس الحموضة المميزة ، فكلما زادت الحموضة زاد اللون الأحمر و كلما زات القلوية فى الأنواع الجديدة ظهرت الفراولة الزرقاء والبنفسجية !

- غنية بصبغة الأنثوسيانين التي تحمى النباتات من الأشعة الفوق بنفسجية، كما أنها مضادة للأكسدة تحمى من الشيخوخة، تحمى من ألزيهايمر، تحافظ على الذاكرة ، ترفع المناعة ، تخفض الكوليستيرول الضار، تحمى الجلد من الأشعة الفوق بنفسجية.



نكهة الفراولة

تعتمد حلاوة، وكثافة نكهة، و ملمس الفراولة على تركيزات السكر و مركبات طيارة، هناك 31 من المركبات الطيارة ترتبط بنكهة الفراولة !

فوائد المنجنيز

- هام للعظام : نمو وصلابة العظام ،لتكوين الغضاريف، يزيد كثافة العظام خاصة بعد إنقطاع الدورة الشهرية حيث تعانى أغلب السيدات من نقص المنجنيز

- مضاد للأكسدة : يوقف عمل الجزيئات الشاردة الضارة التى تحاول تدمير الخلايا

-ينظم مستوى السكر فى الدم

-ينشط الإنزيمات الخاصة بالتمثيل الغذائى للكوليستيرول و الدهون و الأحماض الأمينية والنشويات وتكوين الدم والعظام

- هام لامتصاص فيتامين ب1 و فيتامين ﻫ والماغنيسيوم

-هام لوظائف المخ

-هام للتكاثر

-هام لنمو و وظائف البنكرياس

-هام لوظائف الجهاز الهضمى

-هام لتكوين هرمونات الغدة الدرقية



أشار مجدي بدران، خبير المناعة، أن أظهر علم الأوبئة الغذائية علاقة عكسية بين استهلاك الفراولة وحدوث ارتفاع ضغط الدم، تخفض الدهون الضارة و الكولستيرول ،تتعدد وظائفها إلى درجة أنها تؤثر على وظائف خلايا الجسم ذاتها.



يعتبر تناول الفراولة كوجبة خفيفة أو تضاف للسلاطة أو المعجنات أو كعصير تضاف للألبان أو الزبادى.



حمض الأليجيك Ellagic acid

أثبتت الأبحاث المعملية فى المزارع الخلوية و حيونات التجارب أن حمض الأليجيك مضاد أكسدة قوى ، ينتج منه بفعل البكتيريا النافعة فى الأمعاء مواد تقى من سرطان القولون، ينتج منه مواد تبطل عمليات التواصل بين أفراد البكتيريا الضارة و تحركاتها

الكيوريستين Quercetin

وظائف الكيورسيتين

• مضاد قوى للأكسده يحمى من الملوثات الخارجية والجزيئات الضارة التى تتكون داخل الجسم

• يحافظ على سلامه الخلايا وحيوية الانسجة

• مضاد للحساسية يمنع افراز الهيستامين

• يحمى الكوليستيرول المفيد للجسم من التدمير بالأكسده ويحمى من تصلب الشرايين

• يحافظ على متانه الأغشيه الخلويه التى تغلف الخلايا وتمنع التدمير الذى يحدث مع الالتهابات و الملوثات البيئيه

• يعالج الربو

• رافع للمناعة

• يخفف الإحساس بالتعب

• يحد من تجمع الصفائح الدموية لذا فهو يمنع حدوث الجلطات

الفراولة الطازجة مصدر جيد لحمض الفوليك

حمض الفوليك هام ل :

-وظائف الجهاز العصبى

- القناة الهضمية

- القدرة الجنسية

- يزيد من السيريتونين هرمون البهجه و السعادة والانشراح

-نمو الخلايا وتكاثرها خاصة خلال فترات التكاثر السريع مثل الحمل والطفولة المبكرة

-هام لإنتاج القواعد البنائيه اللازمه للحمض الأمينى دى إن إيه

-انتاج البروتينات داخل الجسم

نقص حمض الفوليك

- يحدث مع سوء التغذيه وتناول بعض الادوية

-يقلل من إنتاج كرات الدم الحمراء وينتج كرات دم حمراء غير مكتملة تتميز بكير الحجم وقلة الهيموجلوبين

- يسبب فقدان الشهيه، فقدان الوزن، الضعف العام، تقرح اللسان، بطء النمو فى الأطفال، الصداع ، العصبية الزائده، خفقان القلب نقص حمض الفوليك خلال الحمل يؤدى إلى

- التشوهات الخلقية

-عدم إكتمال العمود الفقرى

-تخلف عقلى

-عيوب خلقية بالقلب

-عيوب خلقية بالجهاز البولي

-نقصان وزن المولود

-موت الجنين



حساسية الفراولة

-تصيب ذوى الإستعداد الوراثى لها

- حساسية الفراولة من أسباب الحساسية المهنية : و تكثر فى زارعى و بائعى الفراولة

- من الممكن أن تصيب الجلد أو الصدر أو الأنف

- قابلة للشفاء

-يفضل تأجيل إدخال الفراولة فى حالة حدوث الحساسية منها إلى السنة الثانية من العمر

