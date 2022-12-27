تقدم الشيف حميدة عثمان طريقة عمل البسبوسة المحشية بأسهل الخطوات ومثل المحلات في دقائق معدودة.



مقادير عمل البسبوسة المحشية



3 بيضات

ملعقة صغيرة فانيلا

كوب سميد وسط

نص كوب زيت نباتي

نصف كوب سكر

علبة قشطة

ملعقة صغيرة بكنج باودر

طريقة عمل البسبوسة المحشية

نمزجهم مع بعض ونقسم المزيج لقسمين قسم في بايركس مدهون بشوية زيت وعلى الفرن من الأسفل لتستوي .

نجهز المهلبية

4 ملاعق حليب بودرة

فنجان قهوة سكر

4 ملاعق كبيرة نشا

كوبين حليب سائل أو ماء بس في الحليب أطيب.

طريقة عمل البسبوسة المحشية

1_نمزجهم مع بعض على البارد بعدها ع النار ليشتد معنا القوام.

2_نطفي عليها ونضيف علبة قشطة قيمر أو بوك ونمزجها .

3_نطلع الصينية ونضيف المهلبية وفوقها باقي البسبوسة.

4_ لو حسيتوها سميكة شوية ضيفو 2 ملعقة من الماء.

5_ نوزعها وندخلها الفرن من الأعلى ونطفي الأسفل لتأخذ لون وتستوي ع الرف الوسط.

6_ آخر حاجة نضيف شوية شربات أو سيرب وندخلها الثلاجة شوية لتتماسك.

7_التزيين حسب الرغبة ونقدمها.