ضبط موظف بالقليوبية استغل وظيفته فى التربح وغسيل 2 مليون جنيه

ضبطت مباحث الأموال العامة فى القليوبية شخصا استغل موقعة الوظيفى وقام بتكوين ثروة مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، وقيامه بمحاولة غسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى عن طريق شراء العقارات والوحدات السكنية وشراء السيارات والدراجات النارية، وقدرت الثروة بنحو 2 مليون جنيه، وتم ضبط المتهم وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.



وردت معلومات لمباحث الأموال العام ومكافحة جرائم غسل الأموال بمديرية أمن القليوبية تفيد بقيام شخص بتكوين ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة وقيامه بمحاولة غسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى عن طريق شراء العقارات والوحدات السكنية وشراء السيارات.

وتوصلت التحريات إلى قيام المتهم باستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى بإحدى الجهات الحكومية، ما مكنه من تكوين ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، وقيامه بمحاولة غسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى عن طريق شراء العقارات والوحدات السكنية وشراء السيارات والدراجات النارية، وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك، حيث تقدر أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بـ 2 مليون جنيه تقريباً.