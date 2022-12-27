التوابع غير محسوسة..جاد القاضي: زلزال جنوب سيناء لم يخلف خسائر في الأرواح|فيديو

علق الدكتور جاد القاضي ، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، على الزلزال الذي حدث في جنوب سيناء بقوة 5 ريختر ، قائلا : " بنطمن الناس وقولنا أن الزلال ده في محله الطبيعي وقوته أعلى نسبيا من المتوسط ويتم مراقبته .. وحتى الأن صدر عنه 15 تابع " .

وتابع الدكتور جاد القاضي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " يحدث في مصر " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، أن جمع توابع الزلال غير محسوسة وقوتهم كانت أقل من 3.5 ريختر .. والكثافة السكانية في جنوب سيناء قليلة " .

وأوضح " القاضي " : الارتفاعات الغير شاهقة في جنوب سيناء ، والكثافة السكانية القليلة ساعدت على عدم حدوث أي خسائر في الأرواح ، أو الممتلكات .

وأشار ، إلى أن شعور المواطنين بالزلال كان بسيط جدا في جنوب سيناء والبحر الأحمر ، وبعض المواطنين في أسيوط شعروا به ، وحرصنا على التواصل مع زملائنا في هيئة البترول للطمأنينة على عدم وجود أي تداعيات سلبية .