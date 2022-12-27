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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البحوث الفلكية: توابع زلزال الطور لم يشعر بها أحد لندرة التجمعات السكانية.. فيديو

زلزال
زلزال

كشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي لـ البحوث الفلكية، تفاصيل زلزال جنوب غرب الطور، مؤكدا أن منطقة خليج السويس معروفة انها منطقة نشاط زلزالي وليست منطقة حزام زلزالي.

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وأضاف جاد القاضي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك عدد من التوابع وتم تسجيل 15 تابع لـ زلزال جنوب غرب الطور، متابعا أن هناك عددا من الزلازل يتم تسجيلها يوميا في مناطق مختلفة.

 

التوابع لم يشعر بها أحد


وأشار الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن توابع زلزال جنوب غرب الطور لم يشعر بها أحد، لعدم وجود مبان شاهقة أو ارتفاعات أو تجمعات سكانية.
 

البحوث الفلكية زلزال تابع للزلزال أحمد موسى الطور

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