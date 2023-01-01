برسالة مؤثرة.. إيمي سمير غانم تهنئ شقيقتها دنيا بعيد ميلادها

حرصت الفنانة إيمي سمير غانم علي تهنئة شقيقتها دنيا بعيد ميلادها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت أيمي سمير غانم صورة برفقة عائلتها و علقت قائلة : دنيا بحبك اوي ، كل سنه و انتي طيبه و عقبال مليون سنه و يارب دايما تفضلي ناجحه و محبوبه زي ما انتي و ربنا يحفظ ليكي كايلا و رامي و يبارك لك فيهم و انا و انتي و كلنا نحتفل في الجنه انشاءالله مع الحلوين زي زمان 🤍🤍🤍🤍



يشار إلى أن آخر أعمال دنيا سمير غانم الفنية، مسرحية أنستونا، التي يشارك فيها كلا من: كريم عفيفي، بيومي فؤاد، بسنت صيام، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، والعمل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وإخراج خالد جلال.

وتدور أحداث المسرحية حول مطربة من منطقة شعبية والتي تجسد دورها الفنانة دنيا وتحلم أن تصل إلى النجومية والشهرة، إلى أن تلتقي بالفنان بيومي فؤاد الذي يُجسد دور مايسترو، ويحاول أن يساعدها في تحقيق حلمها ووصولها للنجومية.